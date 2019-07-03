Водители такси нашли лазейку в законе: теперь им необязательно знать эстонский язык
В редакцию Rus.Postimees обратился Сергей, который, пользуясь приложениями для вызова такси, заметил, что все чаще водителями становятся иностранцы, которые не владеют эстонским даже на минимальном уровне. Сергея интересует, как это возможно, если, согласно эстонским законам, водители общественного транспорта обязаны владеть государственным языком.
Если приехавшие в Эстонию украинцы хотя бы владеют русским языком, то представители других национальностей, садящиеся за руль такси, порой не знают не только эстонского или русского, но даже английского на разговорном уровне. В 2015 году всех водителей общественного транспорта обязали выучить госязык на уровне B1, что вызвало негодование и возмущение таксистов, особенно в Ида-Вирумаа. Как же получилось, что сейчас водители такси, особенно в Таллинне, могут эстонского не знать?
Закон об общественном транспорте, вступивший в силу в 2015 году, предусматривал, что желающий получить карту обслуживания, необходимую для работы в том числе на таксоплатформах, должен владеть эстонским языком как минимум на уровне B1. Местное самоуправление, которое выдает карту обслуживания, должно было убедиться в том, что претенденты на получение карты действительно знают эстонский. Но уже в 2016 году данное постановление было отменено. Правительство посчитало, что речь идет о двойной регуляции, поскольку Закон о языке и так предъявляет языковые требования к водителям любого общественного транспорта.
На деле же вышло, что с этого момента водителем, работающим только на таксоплатформе, мог стать человек даже с нулевым знанием эстонского языка… до первой на него жалобы в Языковую инспекцию.
Обмануть систему можно
В апреле 2018 года обязанности по выдаче карты обслуживания в Таллинне делегировали МуПо. Оформление этой карты уже давно происходит в дигитальном виде на странице Министерства экономики и коммуникаций, где чиновники не могут проверить, насколько хорошо человек владеет государственным языком, тем более, что в Законе об общественном транспорте уже нет требований предъявлять доказательства владения языком.
«Оформление происходит в дигитальном виде, но не все водители могут сами оформить его и приходят к нам, – говорит пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. – Им в этом помогают наши работники таксосектора на месте. Также звоним водителям, ходатайствующим о карте, чтобы уточнить какие-то детали. В ходе таких бесед выясняется, владеет ли человек эстонским».
Пресс-секретарь МуПо добавляет, что, например, при подаче ходатайства о выдаче карты транспортного средства, которая нужна, чтобы зарегистрировать автомобиль в качестве такси, водителю необходимо появиться в МуПо лично, поэтому так тоже выявляется незнание языка. Здесь важно отметить, что водители не обязаны лично ходатайствовать о карте транспортного средства (она уже может быть у автомобиля, например, взятого в аренду). Лично же водители должны оформить себе только карту обслуживания.
«Если водитель совсем не владеет госязыком, карту обслуживания ему не выдаем и просим вернуться, когда водитель подтянет знания. Мы ввели повторные проверки водителей, которым ранее были выданы карты обслуживания, и передаем данные водителей, недостаточно владеющих языком, в Языковую инспекцию. Если Языковая инспекция устанавливает, что знание госязыка недостаточное, это является основанием для аннулирования карты», – говорит Хунт.
По словам Хунт, представители МуПо неоднократно обращались в Министерство экономики и коммуникаций, делая устные и письменные предложения вернуть в Закон об общественном транспорте требование предъявлять доказательство владения эстонским языком на уровне B1 при ходатайстве о карте обслуживания.
14 июля этого года подобное предложение Языковая инспекция отправила в Министерство образования и науки: как в орган, ответственный за формирование языковой политики, исходя из возникающих проблем.
Не пойман — не вор
Директор Языковой инспекции Ильмар Томуск еще раз подчеркивает, что все водители общественного транспорта, неважно, работают они в таксофирмах, являются предпринимателями-частными лицами или используют таксоплатформы вроде Uber, Bolt и т.д., должны владеть языком на уровне B1 согласно Закону о языке. Однако проверить знание языка у таксистов инспекторы могут только в случае поступления на них жалобы. Тогда Языковая инспекция проверяет человека, и при необходимости делает ему предписание или назначает взыскание, если после получения предписания знание госязыка не улучшилось.
По словам Томуска, за шесть месяцев в этом году в Языковую инспекцию поступило шесть жалоб на водителей такси.
«Большинство из них не владели ни эстонским, ни русским. Знание английского языка у некоторых было таким, что клиенты их не понимали», – говорит Томуск.
Будут ли менять закон в обратную сторону?
Руководитель службы перевозок и движения Министерства экономики и коммуникаций Сандер Сальму ответил нам, что министерство готовит изменения в Закон об общественном транспорте, однако на данный момент у чиновников нет планов восстанавливать языковое требование при ходатайстве о карте обслуживания.
«Причина в том, что решение убрать это требование из закона было взвешено и принято недавно Рийгикогу. Но мы, конечно, анализируем другие предложения от МуПо и возможности их реализации», – ответил Сальму.
В Министерстве образования и науки нам ответили, что Языковая инспекция действительно предложила как изменить Закон о языке, так и дополнить постановление о языковых требованиях. «Министерство планирует проанализировать все предложения, в том числе касающиеся общественного транспорта, и проконсультируется с другими министерствами и представителями работодателей», – ответила консультант отдела коммуникаций Министерства образования и науки Айре Койк.
Таким образом, пока Закон об общественном транспорте не изменят, работающие с 2016 года таксисты будут оставаться в выгодном положении. Если заявление о карте обслуживания правильно оформлено в дигитальном виде, у МуПо не возникает надобности связываться с водителем, и пока никто из клиентов не пожалуется в Языковую инспекцию, то не владеющие эстонским языком люди могут продолжать работать таксистами.