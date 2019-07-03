Водители такси нашли лазейку в законе: теперь им необязательно знать эстонский язык

Если приехавшие в Эстонию украинцы хотя бы владеют русским языком, то представители других национальностей, садящиеся за руль такси, порой не знают не только эстонского или русского, но даже английского на разговорном уровне. В 2015 году всех водителей общественного транспорта обязали выучить госязык на уровне B1, что вызвало негодование и возмущение таксистов, особенно в Ида-Вирумаа. Как же получилось, что сейчас водители такси, особенно в Таллинне, могут эстонского не знать?

Закон об общественном транспорте, вступивший в силу в 2015 году, предусматривал, что желающий получить карту обслуживания, необходимую для работы в том числе на таксоплатформах, должен владеть эстонским языком как минимум на уровне B1. Местное самоуправление, которое выдает карту обслуживания, должно было убедиться в том, что претенденты на получение карты действительно знают эстонский. Но уже в 2016 году данное постановление было отменено. Правительство посчитало, что речь идет о двойной регуляции, поскольку Закон о языке и так предъявляет языковые требования к водителям любого общественного транспорта.

На деле же вышло, что с этого момента водителем, работающим только на таксоплатформе, мог стать человек даже с нулевым знанием эстонского языка… до первой на него жалобы в Языковую инспекцию.

Мобильные приложения для заказа такси. ФОТО: Лийс Трейманн

Обмануть систему можно

В апреле 2018 года обязанности по выдаче карты обслуживания в Таллинне делегировали МуПо. Оформление этой карты уже давно происходит в дигитальном виде на странице Министерства экономики и коммуникаций, где чиновники не могут проверить, насколько хорошо человек владеет государственным языком, тем более, что в Законе об общественном транспорте уже нет требований предъявлять доказательства владения языком.

«Оформление происходит в дигитальном виде, но не все водители могут сами оформить его и приходят к нам, – говорит пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт. – Им в этом помогают наши работники таксосектора на месте. Также звоним водителям, ходатайствующим о карте, чтобы уточнить какие-то детали. В ходе таких бесед выясняется, владеет ли человек эстонским».

Пресс-секретарь МуПо добавляет, что, например, при подаче ходатайства о выдаче карты транспортного средства, которая нужна, чтобы зарегистрировать автомобиль в качестве такси, водителю необходимо появиться в МуПо лично, поэтому так тоже выявляется незнание языка. Здесь важно отметить, что водители не обязаны лично ходатайствовать о карте транспортного средства (она уже может быть у автомобиля, например, взятого в аренду). Лично же водители должны оформить себе только карту обслуживания.