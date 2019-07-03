Ср, 3.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко

СМИ: HP, Dell и Microsoft могут перенести производство из Китая

Microsoft Corporationi logo ettevõtte peakorteri lähedal Pariisis.

ФОТО: Charles Platiau/Reuters/Scanpix

Компании HP, Dell, Microsoft и Amazon рассматривают возможность перенести значительную часть производственных мощностей из Китая, сообщило издание Nikkei со ссылкой на источники.

HP и Dell изучают возможность перенести вплоть до 30% мощностей в сегменте производства ноутбуков, при этом руководство HP думает над созданием новой цепи поставок в Тайване или Таиланде.

Перенос производства может начаться в конце третьего квартала, отмечает издание.

Microsoft, Google, Amazon, Sony и Nintendo рассматривают возможность переноса производства ряда игровых консолей и умных колонок. Dell запустила пилотное производство ноутбуков в Тайване, Вьетнаме и на Филиппинах.

Amazon и Nintendo рассматривают Вьетнам в качестве альтернативы Китаю, в то время как Microsoft изучает возможность перенести производство в Таиланд и Индонезию.

Lenovo Group, Acer и Asustek Computer также думают над переносом мощностей.

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