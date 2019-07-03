Галерея: впечатляющий особняк Марии Шараповой в Лос-Анджелесе

Интерьеры эффектные интерьеры этого дома напоминают нам, что Шарапова, при всей своей женственности, обладает сильным и волевым характером и спортивными качествами. Преобладающие темные тона мебели, черные оконные рамы, бетонные стены, необработанные дерево и камень, минимализм в оформлении — этот набор был бы вполне уместен в каком-нибудь стильном лофте или мужской берлоге, но хозяйка намеренно выбрала для своего жилья строгую гамму цветов и брутальные материалы. Вместе с тем, обилие света, растения и картины отлично разбавляют интерьеры, делая их мягче и уютней. Впечатляет!