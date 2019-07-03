Полиция просит помощи: пропал 52-летний Мейнард

52-летний Мейнард ушел из дома в селе Ридакюла волости Рапла около 12.30 днем 28 июня. Позднее в тот же день его видели возле железнодорожной станции Рапла.

Полиция поговорила с соседями и родственниками пропавшего, чтобы выяснить его возможное местонахождение. Были проверены окрестности, медицинские учреждения и видеозаписи городских камер, но установить, где находится Мейнард, так и не удалось.

Рост Мейнарда - 190 см, у него темные волосы и среднее телосложение. Уходя из дома, он был одет в джинсы темно-синего цвета и спортивную обувь сине-красного цвета. С собой у него был черный рюкзак. Дом он покинул на велосипеде Cresent черного цвета с установленными спереди и сзади багажниками.