Ср, 3.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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Полиция просит помощи: пропал 52-летний Мейнард

Пропавший 52-летний Мейнард

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлени местонахождения Мейнарда, который в минувшую пятницу покинул свой дом в волости Рапла и так и не вернулся.

52-летний Мейнард ушел из дома в селе Ридакюла волости Рапла около 12.30 днем 28 июня. Позднее в тот же день его видели возле железнодорожной станции Рапла.

Полиция поговорила с соседями и родственниками пропавшего, чтобы выяснить его возможное местонахождение. Были проверены окрестности, медицинские учреждения и видеозаписи городских камер, но установить, где находится Мейнард, так и не удалось.

Рост Мейнарда - 190 см, у него темные волосы и среднее телосложение. Уходя из дома, он был одет в джинсы темно-синего цвета и спортивную обувь сине-красного цвета. С собой у него был черный рюкзак. Дом он покинул на велосипеде Cresent черного цвета с установленными спереди и сзади багажниками.

Полиция просит всех, кто видел попадающего под описание мужчину или обладает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.

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