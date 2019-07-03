Фото: в Таллинне выставлен на продажу многоквартирный дом вместе с жильцами

Трехэтажный деревянный дом общей площадью 514,7 м² расположен на улице Пюссироху, рядом с Центральным рынком, стадионом «Калев» и строящимися жилыми башнями Kalevi Panorama.

ФОТО: KV.EE

В доме - 27 маленьких квартир, в каждой из которых имеются кухонный уголок, туалет и душ. В подвальном этаже расположена прачечная, оборудованная стиральными машинами.

Все квартиры сданы внаем, с жильцами заключены срочные договоры найма. Таким образом, покупатель получит не только недвижимость, но и готовый бизнес.