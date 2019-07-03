Ср, 3.07.2019
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  • Фото: в Таллинне выставлен на продажу многоквартирный дом вместе с жильцами

Фото: в Таллинне выставлен на продажу многоквартирный дом вместе с жильцами

ФОТО: KV.EE

Редкий случай: в центре Таллинна продается заселенный квартиросъемщиками доходный дом, находящийся в частной собственности.

Трехэтажный деревянный дом общей площадью 514,7 м² расположен на улице Пюссироху, рядом с Центральным рынком, стадионом «Калев» и строящимися жилыми башнями Kalevi Panorama.

ФОТО: KV.EE

В доме - 27 маленьких квартир, в каждой из которых имеются кухонный уголок, туалет и душ. В подвальном этаже расположена прачечная, оборудованная стиральными машинами. 

Все квартиры сданы внаем, с жильцами заключены срочные договоры найма. Таким образом, покупатель получит не только недвижимость, но и готовый бизнес. 

Подробности находятся ЗДЕСЬ

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