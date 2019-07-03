Названы лучшие страны для тех, кто всерьез планирует переехать жить за границу

Эксперты турагентства Globehunters опубликовали доклад Global Expat Index 2019, в котором перечислили лучшие страны мира для тех, кто планирует переезд за границу, пишет turizm.ru. Чтобы определить направление для смены места жительства, специалисты проанализировали целый ряд факторов. В их числе возможности для карьерного роста, стоимость и качество жизни, продолжительность жизни и уровень счастья местного населения. Всего были изучены 34 страны.

На первом месте лучших стран для переезда оказалась Исландия. И это неудивительно, ведь она занимает лидирующие позиции в категориях "безопасность населения" и "прием иммигрантов". Последний факт весьма обнадеживает тех, кто планирует начать здесь новую жизнь.

Кроме того, аналитики отмечают высокий средний доход, низкую безработицу, продолжительность и качество жизни в стране. Как пишет издание, Исландия привлекает экспатов и другими факторами. Прежде всего это удивительная природа с кинематографическими пейзажами, северным сиянием, бушующими гейзерами, покрытыми снегом вулканами и ледниками.

В Исландии огромное количество тех, кто находит вдохновение в окружающей среде: писатели, художники, музыканты и просто мечтатели. Здесь повсюду звучит живая музыка, а также представлены объекты визуального искусства, изделия кустарных промыслов и блюда местной кухни. Теплота и гостеприимство исландцев так же разоружают, как их трудолюбие, — резюмирует издание.