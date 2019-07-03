Картина дня: дерзкое ограбление в Таллинне, обещание киношников и проблемы с автомобилем

Бывший агент ФБР ищет таинственно пропавшего эстонца

Когда 23 дня назад яхтсмен Андреас Сипсакас пропал на Карибском море в водах Колумбии, первыми его отправились искать на самолете береговые охранники США. Затем, по данным родственников, последнюю точку пребывания Сипсакаса проверяли колумбийские власти, и поскольку ни эстонца, ни его яхты Salacia там обнаружено не было, активные поиски были прекращены. Читать далее...

Дерзкое ограбление в Таллинне: Австрия выдала Эстонии 29-летнего украинца

В конце июня австрийские власти выдали Эстонии 29-летнего гражданина Украины, которого подозревают в ограблении в июле прошлого года таллиннского часового магазина. Тогда добычей грабителей стали часы общей стоимостью в 63 000 евро. Читать далее...

Кинокомпания Warner Bros пообещала бесплатную культурную программу для жителей Ласнамяэ

Американская кинокомпания Warner Bros, по инициативе которой в июле из-за съемок фильма режиссера Кристофа Нолана будет ограничено движение по Лаагна-теэ в Таллинне, обещает частично компенсировать жителям крупнейшего района столицы неудобства, предложив им взамен культурную программу. Читать далее...

Обвиняемый в коррупции Каяр Лембер: за мной следили незаконно

Бывший депутат Рийгикогу Каяр Лембер, весной 2016 года ставший на посту вице-мэра Тарту подозреваемым в деле о коррупции, считает организованную в его отношении слежку противозаконной и приводит в письме канцлеру юстиции несколько аспектов этого. Читать далее...

Лидеры ЕС достигли договоренности по распределению мест в руководстве

Лидеры Европейского союза во вторник достигли договоренности по распределению мест руководящего эшелона: согласно этой договоренности, впервые две из руководящих должностей займут женщины. Читать далее...

Опрос: поддержка реформистов и центристов растет

Рост популярности оппозиционной Партии реформ в Эстонии продолжается. К 1 июля ее поддержка выросла до отметки 33,3 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом общественных исследований Norstat. Читать далее...

СМИ: премьер Нидерландов обсуждал с Путиным крушение MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение «Боинга» в Донбассе на полях саммита G20. Об этом рассказал сам глава голландского правительства, передает NL Times со ссылкой на RTL Nieuws. Читать далее...

В военном городке в Тапа построят комплекс хранилищ за 10 млн евро

Nordecon AS и Центр инвестиций в государственную оборону заключили договор подряда на строительство в тапаском военном городке комплекса хранилищ, а также на проектирование и строительство прилегающих площадок, дорог и подсобных построек, работы стоимостью 10,1 млн евро начнутся в июле 2019 года, сдача объекта запланирована на конец 2020 года. Читать далее...

Эстонцы повадились в Латвию и за фентанилом

После того как два года назад были арестованы члены преступных группировок, торговавших фентанилом, закрыта первая известная лаборатория синтеза этого вещества, а с рынка изъяли почти десять килограммов наркотика, зависимым в Эстонии стало настолько трудно добыть фентанил, что они повадились за ним в Латвию. Читать далее...

Вырубку деревьев из-за строительства Рейди-теэ частично компенсируют озеленением Лаагна-теэ

В связи со строительством Рейди-теэ в Таллинне было выдано разрешение на вырубку 845 деревьев. Чтобы компенсировать динамику сокращения зеленых насаждений, в окрестностях новой дороги город высадит около 500 новых деревьев, а также высадит 268 деревьев на Лаагна-теэ. Читать далее...

Таави Рыйвас давал советы за 53 тысячи евро

Бывший премьер-министр, а ныне член Рийгикогу Таави Рыйвас в прошлом году продал свои консультационные услуги за 53 000 евро через свою фирму Inspiring Minds OÜ. Читать далее...

Торговая сеть Rimi ввела плату за прозрачные пакеты для фруктов

В магазинах торговой сети Rimi предназначенные для упаковки фруктов и овощей тонкие полиэтиленовые пакеты, которые до сих пор распространялись бесплатно, теперь продаются по пять центов. Читать далее...

Купленный новым в Эстонии автомобиль завернули на границе из-за разных VIN-кодов на кузове