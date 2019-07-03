Картина дня: дерзкое ограбление в Таллинне, обещание киношников и закрытие школ

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Бывший агент ФБР ищет таинственно пропавшего эстонца
Когда 23 дня назад яхтсмен Андреас Сипсакас пропал на Карибском море в водах Колумбии, первыми его отправились искать на самолете береговые охранники США. Затем, по данным родственников, последнюю точку пребывания Сипсакаса проверяли колумбийские власти, и поскольку ни эстонца, ни его яхты Salacia там обнаружено не было, активные поиски были прекращены. Читать далее...
Дерзкое ограбление в Таллинне: Австрия выдала Эстонии 29-летнего украинца
В конце июня австрийские власти выдали Эстонии 29-летнего гражданина Украины, которого подозревают в ограблении в июле прошлого года таллиннского часового магазина. Тогда добычей грабителей стали часы общей стоимостью в 63 000 евро. Читать далее...
Осенью закроют почти десять школ
С осени в Эстонии прекращают деятельность почти десять школ, а более десяти учебных учреждений ждет реорганизация. Читать далее...
Кинокомпания Warner Bros пообещала бесплатную культурную программу для жителей Ласнамяэ
Американская кинокомпания Warner Bros, по инициативе которой в июле из-за съемок фильма режиссера Кристофа Нолана будет ограничено движение по Лаагна-теэ в Таллинне, обещает частично компенсировать жителям крупнейшего района столицы неудобства, предложив им взамен культурную программу. Читать далее...
Пропавших нашли мертвыми спустя четыре дня: полиция завершила расследование убийства
Советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сообщила, что на прошлой неделе по ходатайству прокуратуры полиция завершила следствие по уголовному делу, которое было возбуждено в связи с обнаружением двух трупов в одной квартире. Читать далее...
Водители такси нашли лазейку в законе: теперь им необязательно знать эстонский язык
В редакцию Rus.Postimees обратился Сергей, который, пользуясь приложениями для вызова такси, заметил, что все чаще водителями становятся иностранцы, которые не владеют эстонским даже на минимальном уровне. Сергея интересует, как это возможно, если, согласно эстонским законам, водители общественного транспорта обязаны владеть государственным языком. Читать далее...
Обвиняемый в коррупции Каяр Лембер: за мной следили незаконно
Бывший депутат Рийгикогу Каяр Лембер, весной 2016 года ставший на посту вице-мэра Тарту подозреваемым в деле о коррупции, считает организованную в его отношении слежку противозаконной и приводит в письме канцлеру юстиции несколько аспектов этого. Читать далее...
Так парковаться нельзя: в Таллинне десятки водителей получили предупреждение от МуПо
Муниципальная полиция (МуПо) в связи с проведением в Таллинне Праздника танца и песни обращается к водителям и призывает парковать автомобили в соответствии со знаками и правилами. Читать далее...
Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 39-летней Татьяны
Полиция просит помощи в поисках 39-летней Татьяны, которая ушла из дома в Нарве ночью 30 июня и до сих пор не вернулась. Полиции сообщили о пропавшей женщине сегодня. Читать далее...
Лидеры ЕС достигли договоренности по распределению мест в руководстве
Лидеры Европейского союза во вторник достигли договоренности по распределению мест руководящего эшелона: согласно этой договоренности, впервые две из руководящих должностей займут женщины. Читать далее...
Опрос: поддержка реформистов и центристов растет
Рост популярности оппозиционной Партии реформ в Эстонии продолжается. К 1 июля ее поддержка выросла до отметки 33,3 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом общественных исследований Norstat. Читать далее...
В военном городке в Тапа построят комплекс хранилищ за 10 млн евро
Nordecon AS и Центр инвестиций в государственную оборону заключили договор подряда на строительство в тапаском военном городке комплекса хранилищ, а также на проектирование и строительство прилегающих площадок, дорог и подсобных построек, работы стоимостью 10,1 млн евро начнутся в июле 2019 года, сдача объекта запланирована на конец 2020 года. Читать далее...
Эстонцы повадились в Латвию и за фентанилом
После того как два года назад были арестованы члены преступных группировок, торговавших фентанилом, закрыта первая известная лаборатория синтеза этого вещества, а с рынка изъяли почти десять килограммов наркотика, зависимым в Эстонии стало настолько трудно добыть фентанил, что они повадились за ним в Латвию. Читать далее...
Вырубку деревьев из-за строительства Рейди-теэ частично компенсируют озеленением Лаагна-теэ
В связи со строительством Рейди-теэ в Таллинне было выдано разрешение на вырубку 845 деревьев. Чтобы компенсировать динамику сокращения зеленых насаждений, в окрестностях новой дороги город высадит около 500 новых деревьев, а также высадит 268 деревьев на Лаагна-теэ. Читать далее...
Таави Рыйвас давал советы за 53 тысячи евро
Бывший премьер-министр, а ныне член Рийгикогу Таави Рыйвас в прошлом году продал свои консультационные услуги за 53 000 евро через свою фирму Inspiring Minds OÜ. Читать далее...
Торговая сеть Rimi ввела плату за прозрачные пакеты для фруктов
В магазинах торговой сети Rimi предназначенные для упаковки фруктов и овощей тонкие полиэтиленовые пакеты, которые до сих пор распространялись бесплатно, теперь продаются по пять центов. Читать далее...
Купленный новым в Эстонии автомобиль завернули на границе из-за разных VIN-кодов на кузове
Возможно ли такое, что автомобиль, который десять лет назад был новым приобретен в эстонском автосалоне и впоследствии обслуживался в дилерском центре, заворачивают на границе по причине того, что на кузове машины обнаруживают VIN-код от двух разных автомобилей? Как показал опыт автомобилиста, поделившегося своей историей в Facebook-сообществе EZ-дуны, — чудеса случаются.
В Италии началось извержение вулкана Стромболи: один турист погиб
На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов, сообщает в среду агентство АНСА. Читать далее...