Картина дня: дерзкое ограбление в Таллинне, обещание киношников и закрытие школ

Бывший агент ФБР ищет таинственно пропавшего эстонца

Когда 23 дня назад яхтсмен Андреас Сипсакас пропал на Карибском море в водах Колумбии, первыми его отправились искать на самолете береговые охранники США. Затем, по данным родственников, последнюю точку пребывания Сипсакаса проверяли колумбийские власти, и поскольку ни эстонца, ни его яхты Salacia там обнаружено не было, активные поиски были прекращены. Читать далее...

Дерзкое ограбление в Таллинне: Австрия выдала Эстонии 29-летнего украинца

В конце июня австрийские власти выдали Эстонии 29-летнего гражданина Украины, которого подозревают в ограблении в июле прошлого года таллиннского часового магазина. Тогда добычей грабителей стали часы общей стоимостью в 63 000 евро. Читать далее...

Осенью закроют почти десять школ

С осени в Эстонии прекращают деятельность почти десять школ, а более десяти учебных учреждений ждет реорганизация. Читать далее...

Кинокомпания Warner Bros пообещала бесплатную культурную программу для жителей Ласнамяэ

Американская кинокомпания Warner Bros, по инициативе которой в июле из-за съемок фильма режиссера Кристофа Нолана будет ограничено движение по Лаагна-теэ в Таллинне, обещает частично компенсировать жителям крупнейшего района столицы неудобства, предложив им взамен культурную программу. Читать далее...

Пропавших нашли мертвыми спустя четыре дня: полиция завершила расследование убийства

Советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд сообщила, что на прошлой неделе по ходатайству прокуратуры полиция завершила следствие по уголовному делу, которое было возбуждено в связи с обнаружением двух трупов в одной квартире. Читать далее...

Водители такси нашли лазейку в законе: теперь им необязательно знать эстонский язык

В редакцию Rus.Postimees обратился Сергей, который, пользуясь приложениями для вызова такси, заметил, что все чаще водителями становятся иностранцы, которые не владеют эстонским даже на минимальном уровне. Сергея интересует, как это возможно, если, согласно эстонским законам, водители общественного транспорта обязаны владеть государственным языком. Читать далее...

Обвиняемый в коррупции Каяр Лембер: за мной следили незаконно

Бывший депутат Рийгикогу Каяр Лембер, весной 2016 года ставший на посту вице-мэра Тарту подозреваемым в деле о коррупции, считает организованную в его отношении слежку противозаконной и приводит в письме канцлеру юстиции несколько аспектов этого. Читать далее...

Так парковаться нельзя: в Таллинне десятки водителей получили предупреждение от МуПо

Муниципальная полиция (МуПо) в связи с проведением в Таллинне Праздника танца и песни обращается к водителям и призывает парковать автомобили в соответствии со знаками и правилами. Читать далее...

Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 39-летней Татьяны

Полиция просит помощи в поисках 39-летней Татьяны, которая ушла из дома в Нарве ночью 30 июня и до сих пор не вернулась. Полиции сообщили о пропавшей женщине сегодня. Читать далее...