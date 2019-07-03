Что это - последствия шторма или кораблекрушения? Нет - это шедевр архитектуры

Ресторан Under находится в самой южной точке скалистой береговой линии страны, где встречаются морские штормы с севера и юга - в муниципалитете Линдеснес. В здании площадью 495 квадратных метров наряду с рестораном находится исследовательский центр морской жизни.

ФОТО: hqroom.ru

Регион с интенсивными погодными условиями удивляет сменой настроений, когда на смену штормам приходит спокойствие. Фойе отличается грубой деревянной отделкой, а вниз ведет элегантная дубовая лестница с темными перилами из необработанной стали. Далее интерьер становится более мягким, дуб на поверхности потолка сменяет текстиль, а цвета становятся темнее и интенсивнее. Теплая и гостеприимная атмосфера в ресторане при этом вселяет чувство трепета и таинственности - ведь он находится под водой!

ФОТО: hqroom.ru

Там, где здание касается воды, в боковой части прорезано вертикальное окно до самого морского дна. Через окно видна изменчивая ватерлиния, танцующая под порывами ветра. На самом нижнем уровне ресторана спроектирована обеденная зона на 40 человек. Горизонтальное окно шириной 11 метров и высотой 3,4 метра, словно визуальные ворота в море, связывает гостей с дикой природой. Этот вид из окна меняется в течение дня и сезона, цвет воды от сапфирово-синего в холодный зимний день летом превращается в изумрудно-зеленый из-за водорослей.

Сложная система освещения минимизирует отражения от панорамного окна. Свет в ресторане можно легко отрегулировать в соответствии с различными условиями внутри и снаружи здания. На морском дне также установлено искусственное освещение, в темное время суток привлекающее рыбу.