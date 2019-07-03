Лучший игрок мира, по его собственной версии, перешел в клуб второго китайского дивизиона

Ивуариец Яя Туре однажды скромно назвал себя лучшим игроком мира. Теперь 34-летний игрок, прославившийся небывалым самомнением, будет выступать во второй по силе лиге Китая, передает sports.ru.
Он подписал контракт с «Циндао Хайню». Эта команда выступает во втором китайском дивизионе.
Ранее сообщалось, что Туре завершит карьеру и может стать тренером.
Туре интересовались многие клубы, в том числе и из России, зная, что Туре отлично говорит по-русски, но ивуариец выбрал неплохой вариант футбольной пенсии. По совпадению, форма китайского клуба цветовой гаммой напоминает "Барселону"... Или форму клуба эстонской Премиум-лиги, "Пайде".