Работодатели: действия правительства внушают тревогу

Таким образом, работодатели оценивают вступившее весной в должность правительство существенно хуже предыдущего, влияние которого весной назвали отрицательным 42 процента предпринимателей, сообщил центральный союз работодателей.

Аналитик союза Рауль Арон сказал в пресс-релизе, что причиной роста негативных оценок является недоверие к экономической политике нового правительства, которая не снижает нехватку рабочей силы и не повышает конкурентоспособность предприятий.

В качестве положительных сторон часть членов союза отметила снижение акциза на алкоголь. В то же время, часть членов отметила, что это решение было сделано в спешке и без достаточных предварительных анализов.

«Предпринимателям внушает тревогу общий месседж жизни одним днем. У правительства, по-видимому, отсутствуют долгосрочные концепция и стратегия, все равно, касается ли это госбюджета или пенсионной системы», - сказал Арон.

«Серьезный упрек правительству — это разрушение тщательно создававшегося имиджа цифрового государства Эстонии — когда министр подвергает сомнению безопасность электронных выборов, это быстро расходится по всему миру. Работодатели видят также, что правительство не занимается проблемой кризиса рабочей силы, а его деятельность на данный момент скорее снижает стремление зарубежных талантов работать в Эстонии. Это подвергает опасности и иностранные инвестиции и создание новых рабочих мест», - отметил аналитик.

По словам Арона, в целом, по оценке предпринимателей, экономика охлаждается, хотя общая картина сильно различается в зависимости от сферы деятельности. Оценки экономической обстановки резко упали в секторах строительства и обрабатывающей промышленности. Если в секторе строительства все же рассчитывают на определенный рост объема деятельности, то, по словам промышленников, заказы снижаются уже некоторое время.

Благодаря быстрому росту зарплат оптимистичнее настроены опирающиеся преимущественно на частное потребление секторы торговли и сервиса. При этом и в сервисном секторе есть отрасли, где предприниматели настроены не столь оптимистично — это, например, зависящие от туризма гостиничный и ресторанный бизнес и транспорт. Экспортирующий услуги ИКТ-сектор чувствует себя хорошо, но испытывает все большую нехватку рабочей силы.

«Работодатели ждут от правительства, чтобы политики ориентировались на продолжительный период и занимались в том числе стратегией государственного управления. Нужно основательно пересмотреть риторику и подумать о том, как Эстония выглядит для остального мира», - сказал Арон.

По его словам, нужно систематически заниматься выравниванием образования, науки и потребностей рынка труда, но в первую очередь в любых политических решениях учитывать их воздействие на экономическую среду и конкурентоспособность эстонских предприятий.

В заказанном Центральным союзом работодателей Эстонии и проведенном Эстонским институтом конъюнктуры опросе приняли участие 473 работодателя из разных секторов Эстонии.