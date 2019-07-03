Фото и видео: Таллинн встретил огонь юбилейного Праздника песни и танца

«Сегодня на Ратушной площади встречаются 85-летний Праздник танца, 150-летний Праздник песни и 800-летний Таллинн, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт, принимая праздничный огонь на Ратушной площади. - Это и наша история, и культура, и пламя наших сердец. Сегодня для меня особенная честь принять и передать дальше огонь Певческого праздника, процитировав слова Густава Эрнесакса: „Пусть в памяти о прошлом будет предчувствие будущего. Пение продолжается. Будь, что будет, но пусть оно не прерывается!“»

Концерт, открывающий юбилейный певческий праздник под названием «Моя любовь», состоится в субботу вечером и будет посвящен учителям. Поэтому Таллинн передаст огонь певческого праздника в учебные заведения, в которых свой путь начали дирижеры нынешнего праздника, чтобы поблагодарить учителей. В 14:00 огонь был доставлен в Эстонскую академию музыки и театра, в 15:00 прибудет в Таллиннский университет, в 16:30 - в Таллиннскую музыкальную среднюю школу, а в 17:30 - в Таллиннскую музыкальную школу имени Георга Отса.

В 18:00 в саду музыкальной школы им. Георга Отса состоится концерт, на котором выступят детский хор «Эллерхейн», духовой оркестр Табасалуской музыкальной школы, женский хор Национальной библиотеки, Кейлаский городской оркестр, камерный хор «Вирмализед», камерный хор «Энкор», детский и девичий хоры Мусамари и смешанный хор объединения «Эстония». С 21:20 до 21:45 состоится всеобщее пение под руководством Вальтера Соосалу, а после этого в 22:20 огонь будет доставлен к Длинному Герману.

Горожане и гости приглашаются послушать выступления и посмотреть праздничное шествие!

В 2019 году традиция огненного шествия в честь праздника песни и танца отмечает 50-летие, впервые оно прошло в 1969 году в честь столетия праздника.