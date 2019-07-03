Главным тренером сборной Эстонии по футболу стал Карел Воолайд



На предыдущей пресс-конференции, где Айвар Похлак заявил, что Мартин Рейм не будет более исполнять обазанности наставника главной команды, болельщикам было разъяснено, что на вакантный пост претендуют два тренера. По словам Похлака, один из тренеров - представитель местных кадров, второй - иностранец.

В начале недели появилась информация о том, что наставник молодежной сборной Карел Воолайд пойдет на повышение и получит пост наставника сборной страны.

Воолайд, который завтра справит 42-летие, экспертами считается, возможно, одним из самых недооцененных тренеров страны. Воолайд на клубном уровне тренировал "Пайде", "Калью", а в качестве помощника главного тренера работал во "Флоре", причем помощников Тейтура Тордарссона Воолайд стал всего в 20 лет, а также в финском ТПС.

На уровне сборных Воолайд прошел все ступени национальных команд - от U 15 до U 23. Сильные стороны Воолайда - фундаментальная тактическая подготовка и огромный багаж знаний, именно при нем молодежные и юниорские сборные достигли существенного прогресса. Минусы - неизвестно, как Воолайд может работать с уже сложившимися игроками и ветеранами. Очевидно, что, как отмечал Похлак, назначение Воолайда - работа на перспективу и омоложение сборной. Сейчас в национальной команде назрела смена поколений, когда сходят со сцены Константин Васильев, Дмитрий Круглов, Рагнар Клаван...

ЗЗадача Воолайда - достойно выступить в заключительных матчах отборочного цикла Евро-2020 и товарищеских встречах.

По мнению экспертов, если Воолайд справится с хотя бы одной задачей, то можно считать, что тренер на долгие годы для сборной найден.