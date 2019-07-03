На будущей неделе Elron заменит поезда на трех линиях автобусами

Со среды будущей недели (с 10 июля), вносятся изменения в расписание движения поездов в направлении Кейла, Палдиски, Рийзипере и Клоогаранна. Работы начнутся с ремонта на станции Кейла; из Кейла рейсы на Палдиски, Рийзипере и Клоогаранна будут обслуживаться автобусами.

«Так как ремонтные работы не позволяют поездам следовать через станцию Кейла, мы можем обслуживать пассажиров поездом из Таллинна только до Кейла. Далее из Кейла будет необходимо следовать автобусом», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

«Между Таллинном и Кейла мы пытались обеспечить по возможности обычное движение, но некоторые поезда мы будем вынуждены отменить – все поезда должны оставаться в Кейла, но путей для стоянки поездов там, к сожалению, недостаточно».

«Также обращаем внимание на то, что для некоторых рейсов в Палдиски будут следовать два автобуса: один будет останавливаться на всех промежуточных остановках, а другой проследует до Палдиски без остановок. Также возможно, что от поезда, следующего до Кейла, можно будет на одном автобусе продолжить поездку в направлении Рийзипере, а на другом – в направлении Палдиски. Поэтому прошу быть внимательным и следить за информационными табличками на автобусах, чтобы не ошибиться в выборе».

Пассажиры с велосипедами также должны быть внимательны: перевозить велосипеды на автобусах запрещается.