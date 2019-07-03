Во вторник 2 июля стало известно, что при пожаре в глубоководном аппарате в Баренцевом море из-за отравления продуктами горения погибло 14 моряков-подводников.
Инцидент произошел 1 июля, имена погибших до сих пор официально не назывались, хотя часть имен раскрыли некоторые СМИ.
На прошедшем 3 июля конференс-колле пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с представителями СМИ он не стал отвечать на вопросы журналистов об именах погибших военных, назвав данные о происшествии «гостайной».
Не стал Песков отвечать и на вопросы о модели подводной лодки, переадресовав их в Минобороны.
На вопрос журналиста «Коммерсант FM» о том, почему об инциденте стало публично известно лишь спустя почти сутки и как скоро Кремль узнал о произошедшем, Песков ответил, что Путину доложили «незамедлительно», отказавшись говорить подробнее.