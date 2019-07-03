«Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается», - добавил он.

Пресс-секретарь Путина заявил, что эти данные и не планируется раскрывать, так как они относятся к гостайне. «Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается. Здесь нету ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне», - сказал Песков.

Дальнейшие вопросы, в том числе о том, есть ли на борту лодки атомный реактор, вопросы корреспондента Би-би-си, действительно ли это была модель АС-12 «Лошарик» и чем на ней занимались, Песков предложил адресовать Минобороны.

«Это не ко мне. Мы не занимаемся конструкцией лодок. Это в Министерство обороны», - отвечал пресс-секретарь президента.

Закон о гостайне

Действительно ли информация о погибших и о том, чем они занимались в глубоководном аппарате, относится к гостайне?

В законе о гостайне указано, что к ней относятся результаты исследовательской работы, имеющей важное оборонное или экономическое значение, влияющие на безопасность государства.

По заявлению Минобороны, моряки занимались измерениями глубин водных объектов с помощью специального оборудования, что может относиться к таким исследованиям. Поэтому данные о подлодке и проводимых на ней работах действительно могут подпасть под закон.

Согласно указам президента, дополняющим закон о гостайне, могут быть засекречены данные о военнослужащих, погибших в военное время, а также во время того, что официально признано спецоперацией. Официальные лица не описывали происходящее с аппаратом в Баренцевом море как спецоперацию.