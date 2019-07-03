Граждане Эстонии могут беспрепятственно посетить 178 стран

Самые влиятельные в мире паспорта – японский и сингапурский. Эстонский занимает 11-е место, сообщает информационное агентство CNN.
Согласно данным всемирного паспортного рейтинга Henley Passport Index, с паспортом Японии и Сингапура можно попасть в 189 стран, передает Yle.
На второй строчке рейтинга: Финляндия, Южная Корея и Германия – 187 стран.
Эстония уступила Литве и Латвии, и оказалась на 11-м месте, поскольку с эстонским паспортом можно беспрепятственно ездить в 178 стран.
Еще пять лет назад лидерами рейтинга были США и Великобритания, однако теперь обе страны опустились на шестое место.
Другие паспорта рейтинга:
Литва – 9-е место – 180 стран
Латвия - 10-е место – 179 стран
Украина – 44-е место – 126 стран
Россия – 51 место-е – 116 стран
Грузия – 52 место-е – 113 стран
Беларусь и Казахстан – 69-е место – 75 стран