Граждане Эстонии могут беспрепятственно посетить 178 стран

Согласно данным всемирного паспортного рейтинга Henley Passport Index, с паспортом Японии и Сингапура можно попасть в 189 стран, передает Yle.

На второй строчке рейтинга: Финляндия, Южная Корея и Германия – 187 стран.

Эстония уступила Литве и Латвии, и оказалась на 11-м месте, поскольку с эстонским паспортом можно беспрепятственно ездить в 178 стран.

Еще пять лет назад лидерами рейтинга были США и Великобритания, однако теперь обе страны опустились на шестое место.

Другие паспорта рейтинга:

Литва – 9-е место – 180 стран

Латвия - 10-е место – 179 стран

Украина – 44-е место – 126 стран

Россия – 51 место-е – 116 стран

Грузия – 52 место-е – 113 стран