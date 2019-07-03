Так парковаться нельзя: в Таллинне десятки водителей получили предупреждение от МуПо
Муниципальная полиция (МуПо) в связи с проведением в Таллинне Праздника танца и песни обращается к водителям и призывает парковать автомобили в соответствии со знаками и правилами.
МуПо призывает всех парковать автомобили в соответствии с дорожными знаками и Законом о дорожном движении. «Безусловно, нельзя парковать автомобили в зоне влияния запрещающих знаков, на велосипедно-пешеходных дорожках и в зеленой зоне», - напоминает МуПо.
Сегодня в окрестностях стадиона «Калев» сотрудники МуПо ограничились только предупреждениями. «Представьте ситуацию, что ваш транспорт мешает проезду скорой помощи или спасателей», - говорится в сообщении МуПо.
Большой праздник еще впереди и огромный поток автомобилей в городе, особенно в окрестностях стадиона «Калев» и Певческого поля, будет только на предстоящих выходных. Но уже сегодня работники МуПо предупредили 24 водителей о неправильной парковке и оставили под дворниками предупреждение.
«Пожалуйста, найдите возможность правильно припарковаться. А еще лучше, приезжайте на место на общественном транспорте, приходите пешком и оставляйте машины подальше от места проведения праздника, или вовсе возле дома или возле места ночлега, - призывает МуПо. - Желаем всем отличных репетиций и замечательного Праздника песни и танца!»