Так парковаться нельзя: в Таллинне десятки водителей получили предупреждение от МуПо

ФОТО: МуПо

МуПо призывает всех парковать автомобили в соответствии с дорожными знаками и Законом о дорожном движении. «Безусловно, нельзя парковать автомобили в зоне влияния запрещающих знаков, на велосипедно-пешеходных дорожках и в зеленой зоне», - напоминает МуПо.

Сегодня в окрестностях стадиона «Калев» сотрудники МуПо ограничились только предупреждениями. «Представьте ситуацию, что ваш транспорт мешает проезду скорой помощи или спасателей», - говорится в сообщении МуПо.

Большой праздник еще впереди и огромный поток автомобилей в городе, особенно в окрестностях стадиона «Калев» и Певческого поля, будет только на предстоящих выходных. Но уже сегодня работники МуПо предупредили 24 водителей о неправильной парковке и оставили под дворниками предупреждение.