Ср, 3.07.2019
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  • Новая опасность: старые дешевые дизельные автомобили из Западной Европы заполонят Восточную

Новая опасность: старые дешевые дизельные автомобили из Западной Европы заполонят Восточную

Malmö kesklinn. Jalgrattaparklad ja vanad autod.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Во многих западноевропейских странах установлены сроки, после которых продавать или ездить на дизельных автомобилях будет нельзя, а поскольку в Эстонии нет планов запретить дизельные автомобили, появляется опасность появления на дорогах старых дизельных автомобилей из Западной Европы, пишет портал ERR.

Норвегия планирует запретить автомобили с дизельным мотором к 2025 году, Германия, Швеция и Нидерланды – к 2030 году, Англия, Шотландия, Ирландия и Франция – к 2040 к году, в то время как в Эстонии подобной цели нет.

"У Эстонии нет конкретного плана запретить дизельные автомобили, наша цель – снизить загрязнение окружающей среды, вызываемое транспортом", – сказал ERR старший специалист отдела Департамента окружающей среды Хейко Хейтур.

Исполнительный директор Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Арно Силлат считает, что планы западноевропейских стран создают ситуацию, при которой вырастет импорт использованных дизельных автомобилей в страны Восточной Европы, в том числе и в Эстонию.

Если ранее в продаже новых и использованных автомобилей процент дизельных и бензиновых был примерно одинаковым, то теперь процент дизельных использованных автомобилей заметно вырос.

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