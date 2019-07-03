Новая опасность: старые дешевые дизельные автомобили из Западной Европы заполонят Восточную

Норвегия планирует запретить автомобили с дизельным мотором к 2025 году, Германия, Швеция и Нидерланды – к 2030 году, Англия, Шотландия, Ирландия и Франция – к 2040 к году, в то время как в Эстонии подобной цели нет.

"У Эстонии нет конкретного плана запретить дизельные автомобили, наша цель – снизить загрязнение окружающей среды, вызываемое транспортом", – сказал ERR старший специалист отдела Департамента окружающей среды Хейко Хейтур.

Исполнительный директор Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Арно Силлат считает, что планы западноевропейских стран создают ситуацию, при которой вырастет импорт использованных дизельных автомобилей в страны Восточной Европы, в том числе и в Эстонию.