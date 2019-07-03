Ср, 3.07.2019
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Чернокожему евродепутату велели покинуть Европарламент в первый же рабочий день

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Магид Магид переехал в Великобританию из Сомали в возрасте пяти лет.

ФОТО: TOLGA AKMEN / AFP / SCANPIX

Британский политик Магид Магид, родом из Сомали, утверждает, что в  первый же его рабочий день в Европарламенте к нему подошел чиновник и велел покинуть здание ЕП.

Евродепутат от Партии зеленых Магид Магид (30) заявил, что его внешний вид отличается от внешнего вида других евродепутатов, но он не планирует менять его из-за нового места работы. В первый рабочий день он пришел в Европарламент в кепке и футболке, на которой была надпись, содержащая ненормативную лексику и осуждающая фашизм, пишет Postimees со ссылкой на Guardian и Би-би-си. 

Вчера в своем Twitter Магид сделал пост, в котором рассказал, что в здании Европарламента его сначала спросили, не ошибся ли он  дверью, а затем попросили покинуть учреждение. 

«Я знаю, что выгляжу по-другому. У меня нет привилегий  прятать свою личность. Я чернокожий, и меня зовут Магид. Я не собираюсь пытаться вписаться. Свыкнитесь с этим», – написал политик. 

Магид утверждает, что не знает, кем точно был человек, который попросил его выйти из здания, но предполагает, что это был чиновник. кстати, Магид не послушался его и остался в здании. 

«То, что я попал в такую ситуацию, говорит о том, что политик должен выглядеть согласно стереотипам. Но евродепутаты не отчаются от людей, которых они представляют», – написал политик. 

Пресс-секретарь Европарламента ответил, что детали произошедшего изучили и установили, что ни один работник парламента не связан с этим инцидентом. 

Евродепутаты от Великобритании остаются в должности до выхода страны из ЕС.

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