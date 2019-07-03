Чернокожему евродепутату велели покинуть Европарламент в первый же рабочий день

Евродепутат от Партии зеленых Магид Магид (30) заявил, что его внешний вид отличается от внешнего вида других евродепутатов, но он не планирует менять его из-за нового места работы. В первый рабочий день он пришел в Европарламент в кепке и футболке, на которой была надпись, содержащая ненормативную лексику и осуждающая фашизм, пишет Postimees со ссылкой на Guardian и Би-би-си.

Вчера в своем Twitter Магид сделал пост, в котором рассказал, что в здании Европарламента его сначала спросили, не ошибся ли он дверью, а затем попросили покинуть учреждение.

Your face when you've just had someone ask if you're lost & then you're told to leave, on your first day at work. 🤦🏾‍♂️



I know I'm visibily different. I don't have the privilege to hide my identity. I'm BLACK & my name is Magid. I don't intend to try fit in. Get used to it!

👊🏾💚 pic.twitter.com/HhWG63kE9U — 🚀MΛG!D (@MagicMagid) July 2, 2019

«Я знаю, что выгляжу по-другому. У меня нет привилегий прятать свою личность. Я чернокожий, и меня зовут Магид. Я не собираюсь пытаться вписаться. Свыкнитесь с этим», – написал политик.

Магид утверждает, что не знает, кем точно был человек, который попросил его выйти из здания, но предполагает, что это был чиновник. кстати, Магид не послушался его и остался в здании.

«То, что я попал в такую ситуацию, говорит о том, что политик должен выглядеть согласно стереотипам. Но евродепутаты не отчаются от людей, которых они представляют», – написал политик.

Пресс-секретарь Европарламента ответил, что детали произошедшего изучили и установили, что ни один работник парламента не связан с этим инцидентом.