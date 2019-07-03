Научное сообщество Эстонии: Март Хельме должен извиниться

Академия молодых ученых Эстонии, Научная палата, профсоюз Тартуского университета и профсоюз Таллинского университета называют деструктивными сделанные 30 июня Мартом Хельме более чем своеобразные комментарии относительно учебной и научной работы Таллиннского университета.

"Подобное искажение фактов об эстонских исследовательских и образовательных учреждениях из уст человека, занимающего министерскую должность, является неприемлемым и деструктивным. Клеветническая точка зрения министра оскорбляет как университет, так и людей, получивших в этом университете образование, и подрывает мотивацию тех, которые ежедневно выполняют важную для Эстонской Республики работу",- говорится в обращении.

Подписавшие обращение указывают, что научный уровень университетов Эстонии оценивается независимыми международными экспертами, оценку качеству обучения в университетах страны и их аккредитацию проводит в Эстонии состоящее из экспертов Эстонское агентство по качеству высшего и среднего прикладного образования.