Научное сообщество Эстонии: Март Хельме должен извиниться

Ученые Эстонии в своем обращении к премьер-министру Юри Ратасу, членам Рийгикогу и общественности страны осуждают высказывания министра внутренних дел Марта Хельме о Таллиннском университете.
Академия молодых ученых Эстонии, Научная палата, профсоюз Тартуского университета и профсоюз Таллинского университета называют деструктивными сделанные 30 июня Мартом Хельме более чем своеобразные комментарии относительно учебной и научной работы Таллиннского университета.
"Подобное искажение фактов об эстонских исследовательских и образовательных учреждениях из уст человека, занимающего министерскую должность, является неприемлемым и деструктивным. Клеветническая точка зрения министра оскорбляет как университет, так и людей, получивших в этом университете образование, и подрывает мотивацию тех, которые ежедневно выполняют важную для Эстонской Республики работу",- говорится в обращении.
Подписавшие обращение указывают, что научный уровень университетов Эстонии оценивается независимыми международными экспертами, оценку качеству обучения в университетах страны и их аккредитацию проводит в Эстонии состоящее из экспертов Эстонское агентство по качеству высшего и среднего прикладного образования.
"Министр своими высказываниями подставил под сомнение и работу этого учреждения и экспертов. Считаем, что высказывания избранных в руководство Эстонской Республики людей относительно институтов науки и образования должны быть правдивыми, уважительными и ценящими образование и воспитание. Мы призываем премьер-министра призвать членов кабинета правительства высказывать свои позиции надлежащим образом, оставаясь в рамках своей сферы компетенции, и принести извинения университетам Эстонии", - говорится в обращении.