Пт, 5.07.2019
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Полиция нашла пропавшую 39-летнюю Татьяну

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Полиция 3 июля просила помощи в поисках 39-летней Татьяны, которая ушла из дома в Нарве ночью 30 июня и не вернулась.

Ее мобильный телефон был выключен и близкие не могли с ней связаться уже несколько дней.

Сегодня пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщила, что Татьяна найдена.

Полиция поблагодарила всех за помощь.

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