Полиция нашла пропавшую 39-летнюю Татьяну

Rus.Postimees.eeЭстонияПолиция нашла пропавшую 39-летнюю ТатьянуПолиция нашла пропавшую 39-летнюю Татьянуrus.postimees.ee 8 5 июля 2019, 10:49Полиция. Иллюстративное фото.ФОТО: Elmo Riig / SakalaПолиция 3 июля просила помощи в поисках 39-летней Татьяны, которая ушла из дома в Нарве ночью 30 июня и не вернулась.Ее мобильный телефон был выключен и близкие не могли с ней связаться уже несколько дней.Сегодня пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщила, что Татьяна найдена.Полиция поблагодарила всех за помощь. 8 нарвапоискиполицияпропавшая