Ср, 3.07.2019
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  • Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 39-летней Татьяны

Ушла из дома и не вернулась: полиция просит помощи в поисках 39-летней Татьяны

Пропавшая Татьяна.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи в поисках 39-летней Татьяны, которая ушла из дома в Нарве ночью 30 июня и до сих пор не вернулась. Полиции сообщили о пропавшей женщине сегодня.

Ее мобильный телефон выключен и близкие не могут с ней связаться уже несколько дней. Она может находиться в Нарве.

Полицейские пообщались с близкими и знакомыми женщины, собрали разную информацию о местах, где она может находиться, и проверили разные адреса, но местонахождение Татьяны пока установить не удалось.  

Ее рост 164 см, она стройного телосложения. У Татьяны короткие светлые волосы.

Всех, кто видел Татьяну в последние дни или знает, где она может находиться, просьба связаться со следователем Нарвского отделения полиции по телефону 5196 7060 или по номеру 112.

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