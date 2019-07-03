Эстонские полицейские внесли свой вклад в повышение безопасности на молдавских дорогах

"Целью этого проекта было обучение молдавских полицейских, которые занимаются организацией полицейского эскорта, подготовкой и проведением визитов гостей высокого уровня", – сказал руководитель проекта подполковник полиции Тармо Вийкмаа.

В ходе проекта, который начался еще в декабре 2017 года, опытные эстонские полицейские провели обучение 36 молдавских коллег и пяти будущих преподавателей с молдавской стороны. Молдавским чиновникам рассказали о том, как идет подготовка и проведение полицейских эскортов в Эстонии. В ходе проекта было проведено обучения по принудительной остановке транспортных средств, представляющих опасность для кортежа. Эстонская полиция подарила молдавским коллегам шесть "ежей", которые применяют для принудительной остановки, и девять бортовых видеокамер для полицейских автомобилей.

"Кроме того, теперь у молдавских коллег есть современная учебная программа, материалы и свои преподаватели, которые смогут передать знания другим полицейским, – добавил Тармо Вийкмаа. - В начале девяностых годов многие страны помогали эстонской полиции знаниями и оснащением, теперь мы можем поддержать и помочь других. Руководство полиции Республики Молдовы считает этот проект успешным и полезным, и они выразили желание продолжить сотрудничество".