Почему погибли российские моряки? Названа предположительная причина пожара на «Лошарике»

Как сообщает Forbes, в условиях открытого горения и критических перебоев с энергопитанием экипаж сумел обеспечить подъем на поверхность и не допустил повреждения атомной установки аппарата, что позволило избежать более серьезных последствий. Расследование причин трагедии займет около двух недель.

Как отмечает автор статьи, бывший корреспондент газеты "Коммерсант" Иван Сафронов, расследованием причин ЧП занимается специальная комиссия во главе с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым. Согласно официальным данным, моряки погибли вследствие отравления продуктами горения: военные утверждают, что на аппарате возник пожар, который членам экипажа удалось ликвидировать самостоятельно.

По словам источников, близких к Минобороны, ЧП произошло в ходе получения батиметрической информации в Баренцевом море в интересах ВМФ. По словам двух военных источников, АС-31 должна была выполнить подводную разведку морского рельефа, а в случае обнаружения там каких-либо технических средств осуществить их подъем для дальнейшего изучения специалистами.

Глубина в районе проведения операции была гораздо меньше, чем заложенная возможность погружения, и причиной ЧП могли стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата. ЧП могло произойти, когда аппарат совершал подъем из глубины к носителю: в условиях открытого горения и критических перебоев с энергопитанием экипаж сумел обеспечить подъем на поверхность и не допустил повреждения атомной установки аппарата, что позволило избежать более серьезных последствий. Именно этим объясняется официальная формулировка Минобороны про самоотверженные действия команды.

С версией Forbes о неисправном аккумуляторе согласен военный обозреватель и бывший сотрудник Генштаба ВС РФ Михаил Ходаренок. "Как утверждают мои источники в Минобороны, начался он от короткого замыкания, потом произошло возгорание паров водорода аккумуляторной батареи, и случилась беда. В целом реакторы подлодок и глубоководных аппаратов не слишком защищены. Техника есть техника. Случайность подстерегает везде, все предусмотреть невозможно", - сказал Ходаренок, слова которого приводит Meduza.