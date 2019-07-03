Незабываемая поездка: водитель нового автобуса заблудился и уехал с пассажирами в другую сторону

Своим сегодняшним опытом поездки с Tartu Postimees поделился один пассажир автобуса.

«Сегодня я опробовал новые тартуские городские автобусы. Скажем так, что поездка была впечатляющей», - рассказывает пассажир, планировавший доехать от остановки Lõunakeskus до Kroonuaia.

«Сначала ехали по привычному маршруту и думал, что все так скучно и закончится. Но нет! Передвигаясь по бульвару Вабадузе, заметил вдруг мост Вабадузе и автобус остановился на остановке Vene. Но была объявлена остановка Palmihoone. Посмотрел, может, остановка переехала, а автобус номер 6 для разнообразия теперь едет на остановку ERM. Но нет. Водитель автобуса встал и вышел. Когда он вернулся, продолжил путь в гору, - рассказывает пассажир. - Вместо остановки ERM он повернул на улицу Пуэстеэ и ехал, ехал. Конечно, было бы неплохо съездить в гости к сыну в Раквере, но они отправились на Певческий праздник, поэтому нет нужды».

Пассажир подошел к водителю и спросил, почему он раньше не повернул налево, ведь было несколько возможностей. Выяснилось, что молодой человек только вчера приехал из Вильянди. Один круг на этой линии был сделан, но в голове все перепуталось.