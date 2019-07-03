Осенью закроют почти десять школ

С осени прекращают деятельность основная школа Эмари в Харьюмаа, Ярвеская русская гимназия в Кохтла-Ярве, школа Пикаканну в Вырумаа, школа Тудулинна в Ида-Вирумаа, основная школа Лейе в Вильяндимаа и Хаапсалуская гимназия для взрослых, свидетельствуют данные Министерства образования и науки.

Славянская гимназия в Кохтла-Ярве сливается с кохтла-ярвеской Славянской основной школой и прекращает деятельность в качестве отдельной школы. Отделение детского сада школы Тудулинна сливается с детским садом Kurekell в Ийзаку, а школьное подразделение прекращает деятельность. Основная школа Лейе сливается с основной школой Кальмету. Учащиеся Хаапсалуской гимназии для взрослых могут по желанию продолжать обучение в Хаапсалуском центре профессионального образования.

Детский сад-начальная школа Либатсе в Пярнумаа прекращает деятельность с 1 июля будущего года.

Несколько учебных учреждений с осени ждет реорганизация.

Так, детские сады-основные школы Васту и Азери в Ляэне-Вирумаа с осени станут основными школами. Средняя школа Лейзи на Сааремаа, Кейласкася общая гимназия в Харьюмаа, кохтла-ярвеские гимназии Ярве и Ахтме в Ида-Вирумаа и гимназия Ряэскюла в Таллинне продолжат работу в качестве основной школы, последняя прекратит свою деятельность в 2020 году.

Славянская основная школа в Кохтла-Ярве сливается с Ярвеской русской гимназией того же города, последняя прекратит деятельность в качестве отдельной школы.

С основной школой Киви-Вигала сливается детский сад Pääsulind, прекращающий работу в качестве отдельного учебного заведения. Школа продолжит работу в качестве детского сада — основной школы.

С основной школой Кальмету в Вильяндимаа сливается основная школа Лейе и детский сад Sipelgapesa, которые прекращают деятельность в качестве отдельных учебных заведений. Школа продолжит работу в качестве детского сада — основной школы.

Основная школа Керну в Харьюмаа прекращает деятельность третьей образовательной ступени.

Средняя школа Пука в Валгамаа из гимназии преобразуется в основную школу-детский сад, к школе присоединится детский сад Пука, а гимназическая ступень постепенно прекратит деятельность.