Ср, 3.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко

Произошел сбой в работе Facebook и Instagram

Facebook.

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS

В среду по всему миру произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта DownDetector.

Сообщается, что число жалоб на сбои в работе всех трех сервисов резко выросло около 17:00. Судя по собранным DownDetector отчетам, у владельцев аккаунтов в Instagram возникают проблемы с загрузкой (85%), у Facebook возникли неполадки с сайтом (95% жалоб). В WhatsApp наблюдаются сбои при подключении к серверу (92%), передает "Интерфакс".

Пользователи Facebook чаще всего сообщают о том, что у них не загружаются картинки. В Facebook Messenger есть проблемы с получением сообщений и входом в сеть. У пользователей Instagram не загружается новостная лента. В WhatsApp не приходят сообщения, не загружаются присланные файла, а также плохо работает соединение.

Владельцем всех трех сервисов является компания Facebook, сама компания проблемы с работой соцсетей пока не прокомментировала.

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