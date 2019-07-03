Произошел сбой в работе Facebook и Instagram

Сообщается, что число жалоб на сбои в работе всех трех сервисов резко выросло около 17:00. Судя по собранным DownDetector отчетам, у владельцев аккаунтов в Instagram возникают проблемы с загрузкой (85%), у Facebook возникли неполадки с сайтом (95% жалоб). В WhatsApp наблюдаются сбои при подключении к серверу (92%), передает "Интерфакс" .

Пользователи Facebook чаще всего сообщают о том, что у них не загружаются картинки. В Facebook Messenger есть проблемы с получением сообщений и входом в сеть. У пользователей Instagram не загружается новостная лента. В WhatsApp не приходят сообщения, не загружаются присланные файла, а также плохо работает соединение.