В работе Facebook и Instagram произошел крупный сбой

Судя по данным сайта Downdetector, отслеживающего неполадки в работе различных сервисов, и сообщениям пользователей, проблемы у Facebook WhatsApp и Instagram наблюдаются по всему миру примерно с 17 часов по эстонскому времени. Пользователи не могут загрузить фотографии или видео, а многие загруженные ранее файлы не открываются для просмотра. В Facebook вместо фотографий отображаются их описания, составленные алгоритмом соцсети.