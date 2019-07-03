В работе Facebook и Instagram произошел крупный сбой
3 июля пользователи социальной сети Facebook, а также принадлежащих ей мессенджера WhatsApp и сервиса Instagram сообщили о проблемах с загрузкой и просмотром фотографий и видеофайлов, передает Newsru.
Судя по данным сайта Downdetector, отслеживающего неполадки в работе различных сервисов, и сообщениям пользователей, проблемы у Facebook WhatsApp и Instagram наблюдаются по всему миру примерно с 17 часов по эстонскому времени. Пользователи не могут загрузить фотографии или видео, а многие загруженные ранее файлы не открываются для просмотра. В Facebook вместо фотографий отображаются их описания, составленные алгоритмом соцсети.
3 июля 2019 г.
"Мы знаем о сбоях в работе наших приложений и прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее", — сообщили РБК в пресс-службе Facebook.
О причинах возникновения сбоя и сроках восстановления нормальной работы сервисов пока не сообщается.