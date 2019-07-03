Инцидент в Риге: пока полицейский оформлял ДТП, его самого сбили

В среду, 3 июля, около 15.20 в Риге у въезда на Каменный мост при исполнении служебных обязанностей был сбит дорожный полицейский, рассказала представитель Госполиции Латвии Симона Гравите, передает Rus.TVNET.
Она отметила, что около 14.40 был получен вызов к въезду на Каменный мост, где легковой автомобиль столкнулся с велосипедом. Полиция прибыла на место происшествия и страж порядка оформлял ДТП, но около 15.20 произошла еще одна авария: проезжающая мимо машина сбила дорожного полицейского.
Как подтвердили в Службе неотложной медицинской помощи, пострадавшего доставили в больницу с сравнительно легкими травмами.