Ср, 3.07.2019
Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Владимир Путин

Инцидент в Риге: пока полицейский оформлял ДТП, его самого сбили

Латвийская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA / Scanpix

В среду, 3 июля, около 15.20 в Риге у въезда на Каменный мост при исполнении служебных обязанностей был сбит дорожный полицейский, рассказала представитель Госполиции Латвии Симона Гравите, передает Rus.TVNET.

Она отметила, что около 14.40 был получен вызов к въезду на Каменный мост, где легковой автомобиль столкнулся с велосипедом. Полиция прибыла на место происшествия и страж порядка оформлял ДТП, но около 15.20 произошла еще одна авария: проезжающая мимо машина сбила дорожного полицейского.

Как подтвердили в Службе неотложной медицинской помощи, пострадавшего доставили в больницу с сравнительно легкими травмами. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ