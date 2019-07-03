Boeing заплатит 100 миллионов семьям погибших в катастрофах 737 MАХ

В заявлении компании, на которое ссылается агентство, говорится, что средства будут направлены на покрытие ежедневных расходов семей, чьи родственники погибли при двух крушениях самолетов этой модели. Также семьи смогут потратить эти средства на образование.

Агентство отмечает, что против компании выдвинуты порядка 80 исков со стороны семей жертв авиакатастроф, среди них 46 исков - от родственников погибших при крушении самолета Boeing индонезийских авиалиний.