В Италии началось извержение вулкана Стромболи: один турист погиб
На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов, сообщает в среду агентство АНСА.
В настоящее время известно об одном погибшем туристе. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал, сообщили пожарные. Информация о национальности туристов не приводится.
Очевидцы, находящиеся в деревне Джиностра на острове, сообщают, что и там могут быть пострадавшие.
На остров прибыли пожарные, чтобы потушить возгорания, начавшиеся из-за извержения.
По данным агентства АНСА, по склонам вулкана стекает лава.
Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился град камней, сообщает агентство.
Информации о пострадавших не поступало. Береговая охрана Италии готова эвакуировать всех желающих, однако не видит необходимости в полной эвакуации людей с острова, сообщает ANSA.
Leaving #stromboli I’ve never feel so much fear in my life. pic.twitter.com/j33oo3FKKL— n-il (@nil87739678) 3 июля 2019 г.
В то же время, очевидцы сообщают, что ситуация на острове складывается критическая, туристы были вынуждены спрятаться в помещениях или зайти в море.
#Update: A video uploaded by one of the tourist on the island shows how close the Volcano top is on the small island of #Stromboli in #Italy pic.twitter.com/0sOP2iktju— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 3 июля 2019 г.
"Все люди, находящиеся в деревне, около ста туристов и местных жителей, забаррикадировались в домах или же бросились в море. Ситуация критическая, несмотря на то, что в настоящее время нет пострадавших", - рассказал агентству владелец магазина в деревне Джиностро, расположенной на острове.