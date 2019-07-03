В Италии началось извержение вулкана Стромболи: один турист погиб

В настоящее время известно об одном погибшем туристе. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал, сообщили пожарные. Информация о национальности туристов не приводится.

ФОТО: ANSA / AP

Очевидцы, находящиеся в деревне Джиностра на острове, сообщают, что и там могут быть пострадавшие.

На остров прибыли пожарные, чтобы потушить возгорания, начавшиеся из-за извержения.

По данным агентства АНСА, по склонам вулкана стекает лава.

Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился град камней, сообщает агентство.

ФОТО: Social Media / GERNOT WERNER GRUBER

Информации о пострадавших не поступало. Береговая охрана Италии готова эвакуировать всех желающих, однако не видит необходимости в полной эвакуации людей с острова, сообщает ANSA.

В то же время, очевидцы сообщают, что ситуация на острове складывается критическая, туристы были вынуждены спрятаться в помещениях или зайти в море.

#Update: A video uploaded by one of the tourist on the island shows how close the Volcano top is on the small island of #Stromboli in #Italy pic.twitter.com/0sOP2iktju — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 3 июля 2019 г.