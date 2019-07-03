«Горько!»: в Таллинне 10 500 человек сделали молодоженам незабываемый подарок

С 4 по 7 июля в Таллинне пройдет юбилейный Праздник песни и танца, на который съехались участники со всей страны. Последние несколько дней в столице активно проходят репетиции, на одной из которых яркое поздравление получили молодожены.
Сегодня в 17.30 на стадионе «Калев» светило солнце. Было так тепло, что танцоры репетировали в шортах и футболках. Сегодня еще можно было тренироваться в обычной одежде, а уже завтра утром 10 500 танцоров ждут в костюмах для выступления: без солнцезащитных очков и удобных кроссовок, пишет Pärnu Postimees.
«У нас начинается "Тульяк"», - говорят в микрофон, после чего танцоры встают и выстраиваются. Репетиция проходит под музыку, без помарок.
Внезапно раздает «Горько! Горько! Горько!» Люди кричат и аплодируют. Среди толпы встает молодая пара — сегодня они стали мужем и женой. Произошло это до репетиции или в перерыве между репетициями, неизвестно.
Они делают по стадиону круг, благодаря и приветствуя аплодирующих танцоров. Аплодисменты раздаются оглушительные. Репетиция будто превратилась в свадебное гулянье, а в качестве гостей оказались десять тысяч танцоров.
«Вы понимаете, что нас тут более 10 500 человек?!» - отмечает в микрофон руководитель.