В Таллинне нетрезвый водитель электросамоката попал в ДТП: полиция ищет очевидцев

Инцидент имел место на улице Юхкентали у дома номер 18. По предварительным данным, ехавший на электросамокате Segway по тротуару и находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний мужчина упал, когда попытался избежать столкновения с оказавшемся у него на пути пешеходом.