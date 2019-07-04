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  • В Таллинне нетрезвый водитель электросамоката попал в ДТП: полиция ищет очевидцев

В Таллинне нетрезвый водитель электросамоката попал в ДТП: полиция ищет очевидцев

Электросамокаты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Madis Sinivee/Postimees

В среду, 3 июля, в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал ехавший на электросамокате мужчина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на улице Юхкентали у дома номер 18. По предварительным данным, ехавший на электросамокате Segway по тротуару и находившийся в состоянии алкогольного опьянения 24-летний мужчина упал, когда попытался избежать столкновения с оказавшемся у него на пути пешеходом.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция просит выйти на связь пешехода, ставшего участником данного инцидента. Также стражи правопорядка призывают возможных очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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