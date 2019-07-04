Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию

Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
По информации lenta.ru, Реваз Бродзели и Саба Илуридзе в одном из матчей чемпионата России после результативного действия закрыли один глаз рукой, тем самым поддержав раненых протестующих в Тбилиси. После этого руководство клуба расторгло контракты с игроками.
Оба спортсмена вернулись в Грузию. После шести матчей «Слава» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Однако после этого в СМИ появилась информация о том, что устроившие акцию игроки все-таки останутся игроками московского клуба.
23 июня грузинские футболисты также провели антироссийскую акцию в рамках 19-го тура чемпионата страны. На футболках игроков «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказались наказывать грузинские клубы.