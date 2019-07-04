Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию

По информации lenta.ru, Реваз Бродзели и Саба Илуридзе в одном из матчей чемпионата России после результативного действия закрыли один глаз рукой, тем самым поддержав раненых протестующих в Тбилиси. После этого руководство клуба расторгло контракты с игроками.

Оба спортсмена вернулись в Грузию. После шести матчей «Слава» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Однако после этого в СМИ появилась информация о том, что устроившие акцию игроки все-таки останутся игроками московского клуба.