Карта: в связи с Праздником танца в Таллинне изменится организация движения

В юбилейном Празднике песни и Празднике танца «Моя любовь» задействованы столичные районы от Кассисаба до Кадриорга. «В следующие четыре дня передвигаясь вблизи мест проведения Праздника, необходимо быть очень внимательными и для приезда на праздничные мероприятия выбирать общественный транспорт», - советует специалист Ühisteenused Хенрика Хайн.

Организация движения в районе стадиона "Калев"

Нижеперечисленные улицы закрыты для публичного движения и по ним можно ездить только автомобилям жителей, а также передвижение и парковка на этих улицах разрешена для обслуживающего Праздник транспорта со специальным разрешением от организаторов. На приведенных улицах в данный период ограничение скорости составляет 30 км/ч.

- Ул. Выйстлусе — движение изменяется на одностороннее со стороны Фильтри теэ, парковка запрещена за исключением автомобилей с разрешением на левой стороне улицы до дома Выйстлусе 23, остановка начиная с Выйстлусе 23 до улицы Пюссироху запрещена. Начиная с улицы Пюссироху до продления улицы Выйстлусе (в сторону улицы Стаадиони) проезд закрыт.

- Ул. Пюссироху — движение изменяется на одностороннее со стороны улицы Выйстлусе, остановка на левой стороне улицы запрещена, парковка на правой стороне допускается только с разрешения организаторов.

- Ул. Херне — остановка запрещена в районе Легкоатлетического холла до 24.00 5 июля.

- Ул. Юхкентали — автобусам со спецразрешением разрешена остановка на отрезке Стаадиони-Пюссироху в обоих направлениях для посадки и высадки участников, маршрутные автобусы со спецразрешением паркуются на правой стороне (в направлении автостанции) на отрезке ул. Пюссироху до магазина Rimi.

- Ул. Стаадиони — до 5 июля закрыта для публичного движения и парковки, за исключением транспорта со спецразрешением. Посетители Легкоатлетического холла направляют на объезд по ул. Херне.

4 июля в промежутке с 13.00 до 23.00 и 5 июля с 10.00 до 21.00 будет краткосрочное закрытие оперативного движения на улице Юхкентали как со стороны Одра, так и Лийвалайя (за исключением автомобилей с разрешением и общественного транспорта) для массового передвижения зрителей на представление Праздника танца и для ухода после.

- Для велосипедов участников и гостей организованы охраняемые велопарковки, где также нужно будет оставить самокаты и рулы. В регионе Калевского стадиона парковка находится со стороны ул. Стаадиони у входа и она открыта 4 июля с 13.00 до 22.30 и 5 июля с 9.30 до 23.00.

Зрители с билетами, передвигающиеся на инвалидных колясках, могут парковать свои автомобили со спецразрешением на зарезервированных местах на парковке Стаадиони. На сегодня спецразрешения уже выданы и сейчас заявления больше не принимаются из-за ограничения количества парковочных мест.

Схема движения в районе Праздника танца: Схема движения транспорта. AS Ühisteenused

Помимо района Калевского стадиона, реорганизация движения до 7 июля будет касаться также улиц Йоа, Пирита, Вана-Пирита, Куристику, Ойя, Нарвского шоссе, а также движения и условий парковки на них, на этот же период на части дорог вводится ограничение скорости 30 км/ч. В связи с шествием участников в субботу и подготовкой к нему, изменяются организация движения и парковки в зоне сбора участников и маршрута шествия начиная с вечера 5 июля.

На всех улицах и дорожных отрезках, где в связи с Праздником песни и танца изменяется схема движения, установлены временные знаки. В ключевые моменты Праздника на улицах будут одновременно находится сотни дорожных регулировщиков Ühisteenused в неоновых жилетах, выполнение указаний которых поможет сохранить движение слаженным.