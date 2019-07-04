Кальюлайд – Трампу: Соединенные Штаты всегда могут положиться на Эстонию

В четверг, 4 июля, жители США отмечают главный национальный праздник - День независимости. По этому случаю президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправила поздравления американскому лидеру Дональду Трампу, пишет rus.err.ee.
"Позвольте мне передать вам и народу США мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля", - говорится в поздравлении Керсти Кальюлайд.
По словам Кальюлайд, Эстония высоко ценит прекрасные отношения между союзными странами и трансатлантическое сотрудничество, основанное на общих ценностях и принципах: «Соединенные Штаты всегда придерживаются своих слов, что сопровождается практическими делами. Я знаю, что Эстония может рассчитывать на вас, господин президент, вашу администрацию и американский народ, и позвольте мне заверить вас, что Соединенные Штаты всегда могут положиться на Эстонию».
«Я лично буду продолжать работать над поддержанием и укреплением наших двусторонних отношений, а также над укреплением сотрудничества в международных организациях, в том числе в Совете Безопасности ООН, в котором Эстония впервые выступит в качестве избранного члена», - добавила Кальюлайд, попросив Трампа принять заверения в самом высоком уважении.