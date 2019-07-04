Преемник Роналду обошел самого Роналду

Клуб заплатил за футболиста 126 миллионов евро. Контракт португальца с «Атлетико» рассчитан на семь лет.

Фелиш стал самым дорогим португальским игроком в истории. Его трансфер оказался дороже, чем прошлогодний переход форварда Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» за 117 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фелиш сыграл за «Бенфику» 43 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач. В составе клуба он выиграл чемпионат Португалии. За национальную команду форвард провел один матч, став победителем Лиги наций. Потенциал Фелиша оценил Роналду, назвав нападающего своим преемником в футбольном мире.

Трансфер Феликса – четвертый в рейтинге самых дорогостоящих за всю историю футбола.

Больше него заплатили только за Неймара («ПСЖ», 222 млн евро), Килиана Мбаппе («ПСЖ», 180 млн) и Филиппе Коутиньо («Барселона», 120 млн).

19-летний хавбек взял себе седьмой номер, под которым ранее выступал форвард Антуан Гризманн.

Француз на данный момент официально не ушел из мадридской команды, однако в ближайшее время ожидается его трансфер в «Барселону».