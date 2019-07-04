Путин назвал условие диалога с Украиной

Российский лидер напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский заявил о намерении установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами. Путин подчеркнул, что прежние украинские власти пытались разрушить хрупкий межконфессиональный мир, пишет lenta.ru.

«Граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки», — сказал Путин. Он добавил, что конфликт только вредит российской и украинской сторонам, «в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания».