Чт, 4.07.2019
Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Владимир Путин

Кокорина и Мамаева увековечили

Павел Мамаев (крайний слева) и Александр Кокорин (сидит) будут должны еще два месяца провести в СИЗО

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

На территории Анапы установили скульптуры футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Памятник появился в подводном музее, находящемся в Черном море, увидеть его можно на глубине 8-10 метров под руководством инструктора. Рядом со скульптурой установлена табличка «Свободу Кокорину и Мамаеву!». Отмечается, что работу выполнил местный скульптор, а для ее погружения потребовалась спецоперация.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболистов должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ