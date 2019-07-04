Кокорина и Мамаева увековечили

Памятник появился в подводном музее, находящемся в Черном море, увидеть его можно на глубине 8-10 метров под руководством инструктора. Рядом со скульптурой установлена табличка «Свободу Кокорину и Мамаеву!». Отмечается, что работу выполнил местный скульптор, а для ее погружения потребовалась спецоперация.