Треть Рапла ездит на работу в Таллинн

В то же время, он привел в пример, что если человек живет в Кохила, то ему проще ездить на работу в Саку вместо Рапла, где он будет получать 200 евро региональной доплаты.

«Иногда выгоднее и так, что если кто-то из членов семьи уже ездит на работу в Таллинн, это стоит делать и остальным. Сейчас у нас паники нет, но все время занимаемся поиском работников. Нам больше всего нужны люди с полицейским образованием, поскольку без него обучение получается заметно сложнее», - сказал Руус.

Для воспитания собственного круга работников, в Рапла открыт полицейский кружок, в котором молодежь знакомят с полицейской работой. Этот пример взяли на вооружения и некоторые другие отделы. Это означает, что полицейские ходят по школам и рассказывают ученикам, начиная с девятого класса, о работе полиции: приглашают посетить дом полиции и проводят ознакомительные поездки в полицейскую школу в Пайкузе. Руус и в этом году ожидает увидеть на собеседованиях знакомые по полицейскому кружку лица, но уже сейчас в Рапла работает следователь, который является воспитанником этого кружка.

В то же время, он вспомнил момент, когда в полицейской школе учились сразу восемь молодых людей из Рапла, но работать дома из них захотели только двое.

«Для меня важно то, что они вообще идут работать в полицию, но, конечно, я всегда жду, что рапламааские молодые люди позже придут сюда работать. Но этого, конечно, нельзя предсказать. Некоторые хотят реализовать себя в области, которой у нас вообще нет, выбирая, например, охрану границы, а границы у нас тут нет».

Почтальонов тоже не хватает

Весной из-за нехватки почтальонов в Рапла вспыхнул почтовый кризис, в результаты люди ждали почту долго и получали газеты сразу за несколько дней. Несколько почтальонов одновременно стали жертвами несчастного случая на производстве, или заболели, а замену найти было негде.

По словам руководителя Раплаского распределительного центра Omniva Лаймы Парик, приходится прилагать максимум усилий, чтобы справиться с окрестностями Таллинна. Чтобы улучшить конкурентоспособность, начали резко поднимать зарплаты, так что минимум основной зарплаты увеличился до 11 процентов. Для поиска новых почтальонов изменили стратегию вербовки. Если человек уже начал искать другую работу, ему нужно предложить гибкий рабочий график или частичную нагрузку или все равно что, чтобы он хоть как-то работал. Используют и арендную рабочую силу.

«Близость Таллинна, конечно, влияет на окрестности. Для нас ситуация усложнилась в тот момент, когда одновременно и быстро нужно было найти не одного, а сразу несколько человек. Поиск новых людей потребовал времени, поскольку нужно было найти подходящее для работника решение. Для этого нам самим пришлось подстроиться, а не просить их подстраиваться под наши условия. Видно, что это приносит результат», - сказала Парик.