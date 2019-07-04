Треть Рапла ездит на работу в Таллинн

Работодателям волости Рапла, превращающейся в плане рабочей миграции в окраину Таллинна, приходится изворачиваться, чтобы найти работников, пишет Postimees.
Работающий в Таллинне в сфере рекламы Аллан Тяхтла переехал из столицы в расположенный на расстоянии 50 километров Рапла два года назад, когда в семье родился ребенок. Супруги хотели купить дом, но цены на недвижимость в Харьюмаа казались неразумно высокими. Тяхтла изучил, как добираться из Рапла на работу в Таллинне, и сообща было решено, что стоит попробовать. Кроме того, в Рапла имелось и место в детском саду.
Поскольку Тяхтла только что уволится с работы в Таллинне, по совету соседа он попытал счастье на рынке труда Рапла с 5000 населения, но карьера в новом родном городе оказалась краткосрочной, поскольку найденная работа ему не подошла. Найти на месте работу по его специальности не получилось, поскольку большая часть вакансий связана с местным производством.
Теперь каждое утро семейство Тяхтла садиться в машину и едет в столицу. Для ребенка нашли место в таллиннском детском саду, поскольку после окончания рабочего дня успеть к нужному времени в Рапла не получается. И хотя до отправки в школу еще далеко, присмотрели уже и таллиннскую школу.
«Все обстоятельства благоволят этому. В Таллинне есть и бабушки-дедушки, которые могли бы помочь. Жить в Рапла очень приятно, там тихо и имеется хорошее транспортное сообщение. У нас свой дом и гараж, в котором можно ковыряться, - рассказал он. – В Харьюмаа необоснованно завышенные цены. Цены на недвижимости заставляют переезжать в ближайшие уезды. Раньше точно так же целый час добирался на работу из Пирита в Мустамяэ».
Забег за таллиннскими зарплатами
По словам геополитика Тартуского университета Сийри Сильм, путешествие между работой и домом – это набирающая обороты тенденция, растущая с увеличением мобильности людей.
«С одной стороны переезжают в пригород или на окраины города, где ищут лучшую среду обитания, но и рабочие места у людей теперь все меньше привязаны к месту, и у многих уже имеется несколько мест проживания и работы. Трудовая миграция меняется и в течение года, когда люди переезжают в другое место, например, на лето», - сказала она.
Если уже треть жителей каждый день ездит из дома в центр, такой регион начинают считать окраиной. Поэтому большая часть Харьюмаа является окраиной Таллинна. Согласно исследованию, проведенного на основании мобильных данных Тартуским университетом в 2010 году о большом региональном движении, Рапла был на грани того, чтобы стать окраиной Таллинна.
По словам Сильм, в обсуждениях дошли до того, что можно было бы начать развивать центр окраины, поскольку если у людей там есть работа, они уже не будут рваться в центры: «Полностью перевести рабочие места в деревни – это не выход, скорее нужно развивать центры окраин. Если в Рапла есть разноплановые рабочие возможности, люди не будут ездить оттуда в Таллинн – скорее туда начнут приезжать из окрестностей Рапла».
Старейшина волости Рапла Меэлис Мяги признал, что претенденты на работу в уезде изначально учитывают уровень зарплат золотого круга, опоясывающего Таллинн. Те, кому нужны работники, должны суметь его предложить. И хотя новое исследование о рабочей миграции должно завершиться в Тартуском университете к концу августа, Мяги уже уверен в том, что треть работоспособного населения Рапла ездит на работу в Таллинн.
И Мяги, и исполнительный директор фирмы Saarioinen Eesti OÜ, продающей готовые блины под торговой маркой Mamma и расположенной под Рапла, Айво Варем пытаются объяснить прорывающимся на столичный рынок труда, что предлагаемые в Таллинне лишние 200 евро ускользнут из рук в виде новых расходов, например, на транспорт. Раньше свою роль играла даже амортизация автомобиля, которую нужно было учитывать в перечне расходов.
«Плюс 200 евро в брутто-зарплате в Таллинне растворятся в нетто-зарплате. И два часа в день будут уходить на дорогу», - предупреждает он.
По словам Варема, они уже давно учитывают, что у них один с Таллинном и Харьюмаа рынок рабочей силы.
«Я считаю, что через 20 лет Рапла станет таким же пригородом Таллинна, как в свое время был Нымме. Например, 20 лет назад окрестности Арукюла и Юри были пустырем, а теперь это, по сути, районы Таллинна».
Если год назад, несмотря на очень хороший пакет привлечения работников (тому, кто посоветует нового работника, давали 400 евро на руки, плюс целый список доплат и бонусных программ) завод Mamma находился на пороге кризиса рабочей силы, то теперь риски снизила арендная рабочая сила.
«До этого года мы хотели быть очень лояльными к Рапласкому уезду, но жизнь заставляет принимать иные решения», - сказал Варем.
На производстве готовых пищевых продуктов с почти 200 работниками, производственные работники, по его словам, в среднем получают 1200 евро в месяц, а новых работников ищут и сейчас. Развозки ездят за 50 километров в Вяндра и за 20 километров в Мярьямаа. Варем подчеркнул, что зарплата больше не является аргументом номер один, к культуре организации при выборе рабочего места относятся все серьезнее.
Полиция думала о введении региональной доплаты
Пару лет назад отдел кадров полиции думал о введении доплат работникам в рапласком регионе по аналогии с Ида-Вирумаа и Таллинном. По словам руководителя Раплаского отдела полиции Янно Рууса, одной только региональной доплаты в пару сотен евро явно недостаточно.
«Действительно в последние годы очень сложно найти на работу в Рапла людей с полицейским образованием, на любые должности. А нехватка кадров повышает нагрузку на имеющихся работников, и означает меньшее количество патрулей. Я считаю, что уходы последних лет не были связаны с отсутствием доплаты. Она, конечно, входит в список причин, но не занимает первого места», - сказал он.
В то же время, он привел в пример, что если человек живет в Кохила, то ему проще ездить на работу в Саку вместо Рапла, где он будет получать 200 евро региональной доплаты.
«Иногда выгоднее и так, что если кто-то из членов семьи уже ездит на работу в Таллинн, это стоит делать и остальным. Сейчас у нас паники нет, но все время занимаемся поиском работников. Нам больше всего нужны люди с полицейским образованием, поскольку без него обучение получается заметно сложнее», - сказал Руус.
Для воспитания собственного круга работников, в Рапла открыт полицейский кружок, в котором молодежь знакомят с полицейской работой. Этот пример взяли на вооружения и некоторые другие отделы. Это означает, что полицейские ходят по школам и рассказывают ученикам, начиная с девятого класса, о работе полиции: приглашают посетить дом полиции и проводят ознакомительные поездки в полицейскую школу в Пайкузе. Руус и в этом году ожидает увидеть на собеседованиях знакомые по полицейскому кружку лица, но уже сейчас в Рапла работает следователь, который является воспитанником этого кружка.
В то же время, он вспомнил момент, когда в полицейской школе учились сразу восемь молодых людей из Рапла, но работать дома из них захотели только двое.
«Для меня важно то, что они вообще идут работать в полицию, но, конечно, я всегда жду, что рапламааские молодые люди позже придут сюда работать. Но этого, конечно, нельзя предсказать. Некоторые хотят реализовать себя в области, которой у нас вообще нет, выбирая, например, охрану границы, а границы у нас тут нет».
Почтальонов тоже не хватает
Весной из-за нехватки почтальонов в Рапла вспыхнул почтовый кризис, в результаты люди ждали почту долго и получали газеты сразу за несколько дней. Несколько почтальонов одновременно стали жертвами несчастного случая на производстве, или заболели, а замену найти было негде.
По словам руководителя Раплаского распределительного центра Omniva Лаймы Парик, приходится прилагать максимум усилий, чтобы справиться с окрестностями Таллинна. Чтобы улучшить конкурентоспособность, начали резко поднимать зарплаты, так что минимум основной зарплаты увеличился до 11 процентов. Для поиска новых почтальонов изменили стратегию вербовки. Если человек уже начал искать другую работу, ему нужно предложить гибкий рабочий график или частичную нагрузку или все равно что, чтобы он хоть как-то работал. Используют и арендную рабочую силу.
«Близость Таллинна, конечно, влияет на окрестности. Для нас ситуация усложнилась в тот момент, когда одновременно и быстро нужно было найти не одного, а сразу несколько человек. Поиск новых людей потребовал времени, поскольку нужно было найти подходящее для работника решение. Для этого нам самим пришлось подстроиться, а не просить их подстраиваться под наши условия. Видно, что это приносит результат», - сказала Парик.
С осени рабочую миграцию можно будет отслеживать помесячно
Сийри Сильм, научный сотрудник лаборатории исследований мобильности Тартуского университета
К концу года будет создана открытая база данных, в которую будет собрана анонимная информация мобильных данных, говорящая о том, как люди перемещаются между работой и домом. Эти данные будут поступать помесячно и автоматически обновляться.
Самоуправления постоянно запрашивают эти данные для составления планов, теперь они смогут видеть в базе данных, как, например, стоит планировать движение автобусов.
Согласно исследованию, проведенному тартускими геополитиками в 2010 году, 380 000 жителей Эстонии ездили на работу далеко от дома. В конце июня была создана методика описания движения с новыми данными, но ее пока не успели проанализировать.
После административной реформы самоуправления стали настолько большими, что нужно найти новую единицу измерения для оценки движения. Если раньше учитывали поездки на работу за пределы своего уезда, то, например, для Сааремаа это не подходит – люди не выезжают за пределы уезда, хотя им приходится преодолевать большие расстояния. В последнем исследовании данные собирали по иным принципам – единица измерения меньше, чем самоуправление, но больше, чем деревня.