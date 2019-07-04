Фото: посмотрите - этот выставленный на продажу дом находится в уникальном месте!

В Пирита-Козе на улице Вабаыхукооли продается частный дом, построенный в 1961 году, а пристройки к нему выполнены в 1964 и 1980 годах.

ФОТО: KV.EE

В доме площадью 247 м2 восемь комнат, две кухни, две ванных и два балкона. Водоснабжение дома центральное, однако канализация - местная. Отапливается дом тепловым насосом вода-воздух, имеются печь и дровяная плита.

ФОТО: KV.EE

На участке есть колодец, сад и двор. Дом можно перестроить по своему усмотрению. Теоретически он подходит для проживания двух семей или большой семьи, в которой несколько поколений.

ФОТО: KV.EE

В пешей доступности подвесной мост, ведущий к Ботаническому саду, рядом - удобный спуск к реке.

ФОТО: KV.EE