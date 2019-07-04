Чт, 4.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • Фото: посмотрите - этот выставленный на продажу дом находится в уникальном месте!

Фото: посмотрите - этот выставленный на продажу дом находится в уникальном месте!

ФОТО: KV.EE

Уникальность расположения дома заключается в его близости к реке Пирита и, в особенности, к подвесному мосту через нее, ведущему прямо к Ботаническому саду, пишет Kodustiil

В Пирита-Козе на улице Вабаыхукооли продается частный дом, построенный в 1961 году, а пристройки к нему выполнены в 1964 и 1980 годах. 

ФОТО: KV.EE

В доме площадью 247 м2 восемь комнат, две кухни, две ванных и два балкона. Водоснабжение дома центральное, однако канализация - местная. Отапливается дом тепловым насосом вода-воздух, имеются печь и дровяная плита. 

ФОТО: KV.EE

На участке есть колодец, сад и двор. Дом можно перестроить по своему усмотрению. Теоретически он подходит для проживания двух семей или большой семьи, в которой несколько поколений. 

ФОТО: KV.EE

В пешей доступности подвесной мост, ведущий к Ботаническому саду, рядом - удобный спуск к реке. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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