Сенсационная юниорка продолжает покорять Уимблдон

Сенсационно выбившая Винус Уильямс в первом круге Уимблдонского турнира американка Кори Гауфф пробилась в 32 сильнейших одного из самых престижных теннисных турниров сезона.
15-летняя Кори Гауфф, во втором круге «Уимблдона» обыгравшая полуфиналистку-2017 Магдалену Рыбарикову 6:3, 6:3, выиграла пятый матч подряд.
Начиная с квалификации уроженка Джорджии не проиграла ни сета и ни в одном ни отдала соперницам (все – более рейтинговые) больше четырех геймов. В первом круге она, напомним, обыграла пятикратную чемпионку турнира Винус Уильямс.
Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 1991 года, которая пробилась в 1/16 финала женского Уимблдона. До Гауфф в столь юном возрасте это смогла сделать Дженнифер Каприати.