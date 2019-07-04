Чт, 4.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко

Сенсационная юниорка продолжает покорять Уимблдон

Кори Гауфф

ФОТО: BEN STANSALL / AFP

Сенсационно выбившая Винус Уильямс в первом круге Уимблдонского турнира американка Кори Гауфф пробилась в 32 сильнейших одного из самых престижных теннисных турниров сезона.

15-летняя Кори Гауфф, во втором круге «Уимблдона» обыгравшая полуфиналистку-2017 Магдалену Рыбарикову 6:3, 6:3, выиграла пятый матч подряд.

Начиная с квалификации уроженка Джорджии не проиграла ни сета и ни в одном ни отдала соперницам (все – более рейтинговые) больше четырех геймов. В первом круге она, напомним, обыграла пятикратную чемпионку турнира Винус Уильямс.

Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 1991 года, которая пробилась в 1/16 финала женского Уимблдона. До Гауфф в столь юном возрасте это смогла сделать Дженнифер Каприати.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ