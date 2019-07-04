Чт, 4.07.2019
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  • Передвижные камеры слежения за скоростью могут появиться на дорогах Эстонии уже на этой неделе

Передвижные камеры слежения за скоростью могут появиться на дорогах Эстонии уже на этой неделе

Передвижная камера слежения за скоростью.

ФОТО: Margus Ansu

27 июня правительство Эстонии одобрило проект постановления, который позволяет полиции использовать передвижные камеры слежения за скоростью. Камеры слежения за скоростью могут появиться на дорогах Эстонии уже с этой пятницы, 5 июля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Департамент полиции и погранохраны приобрел восемь мобильных камер, которые будут использоваться как на материковой Эстонии, так и на островах. Мобильные камеры слежения за скоростью дают возможность успокаивать дорожное движение и осуществлять надзор в тех местах, где раньше это было затруднительно.

Майор полиции Сирле Лойго сказала, что прежде всего эти камеры будут использоваться в тех местах, где опасно останавливать транспортные средства.

«Это, например, многополосные дороги с большой плотностью движения, когда в общем потоке достаточно сложно безопасно остановить превышающее скорость транспортное средство. Также это отрезки дороги, на которых остановленное транспортное средство мешает движению или представляет опасность для других автомобилей», – разъяснила Сирле Лойго.

Полиция будет использовать в работе с камерами различные методы надзора за дорожным движением, чтобы ситуация на дорогах стала безопаснее. Скорость можно измерять открыто и скрыто как стационарной камерой, так и скрытой камерой.

Если до сих пор о находящейся впереди камере слежения за скоростью предупреждал соответствующий дорожный знак, то в будущем водителям следует учесть, что об измерениях скорости мобильной камерой предупреждений не будет.

В ходе тестового периода мобильных камер измерения скорости фиксировались в среднем 100 нарушителей в час.

«Цель использования камер – не выписать штраф, а успокоить дорожное движение и этим уменьшить число ДТП. Важно, чтобы люди поняли, что нельзя превышать допустимую скорость. А порядочных водителей появление мобильных камер на наших дорогах никак не побеспокоит», – добавила майор полиции.

За шесть месяцев этого года Департаментом полиции и погранохраны было выслано 50 808 сообщений о штрафах за нарушения, которые были зафиксированы камерами слежения за скоростью.

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