Шойгу назвал причину аварии на «Лошарике»

Ядерная энергетическая установка на подлодке находится полностью в работоспособном состоянии, сказал министр.

Специалисты оценивают состояние подлодки. «Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить», – заявил Шойгу.