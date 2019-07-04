Шойгу назвал причину аварии на «Лошарике»

Основная причина происшествия на глубоководном аппарате — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает «Интерфакс».
По словам Шойгу, вспыхнув в аккумуляторном отсеке, пожар получил некое распространение.
Ядерная энергетическая установка на подлодке находится полностью в работоспособном состоянии, сказал министр.
Специалисты оценивают состояние подлодки. «Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить», – заявил Шойгу.
Путин поручил министру обороны представить погибших подводников к госнаградам.