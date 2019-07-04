Фото: выставлен на торги земельный участок в Харьюмаа, цена впечатляет!

Стартовой ценой земельного участка площадью 12 571 м2 был всего один евро! На данный момент цена выросла до 2200 евро, но и это, согласитесь, немного за земельный участок в деревне Люкати волости Ания. Конечной цены у лота нет, а это означает, что в случае удачи продавца она может значительно вырасти.

ФОТО: osta.ee

На место можно съездить и рушить, подходит ли вам этот участок для строительства дачи или дома. Подъезд к участку удобен в любое время года, а расположение таково, что поблизости много ручьев и озер, богатых рыбой.

Электричества на участке пока нет, но имеется техническая возможность его подключения. Канализация возможна только местная, выгребная. Что касается жилищного строительства, то целевое назначение земли на данный момент сельскохозяйственное. Однако в объявлении написано: если вы хотите строить на этом месте дачу, назначение земли менять не надо.

ФОТО: osta.ee