"Барселона" очень хочет Неймара, но переплачивать не намерена

Одна из главных мыльных опер межсезонья под названием "Переход Неймара в Барселону" получила продолжение в виде информации о том, сколько каталонцы готовы заплатить за своего бывшего игрока.
Испанская «Барселона» готова заплатить за нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара не более € 170 млн.
По информации championat.com, каталонский клуб хочет, чтобы эта сумма была указана в качестве отступных в контракте бразильца на лето следующего года. Также сообщается, что в сделке по Неймару могут быть задействованы Иван Ракитич, Усман Дембеле, Филиппе Коутиньо и Самуэль Юмтити.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Контракт бразильского форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.