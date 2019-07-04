"Барселона" очень хочет Неймара, но переплачивать не намерена

По информации championat.com, каталонский клуб хочет, чтобы эта сумма была указана в качестве отступных в контракте бразильца на лето следующего года. Также сообщается, что в сделке по Неймару могут быть задействованы Иван Ракитич, Усман Дембеле, Филиппе Коутиньо и Самуэль Юмтити.