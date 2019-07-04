Чт, 4.07.2019
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"Барселона" очень хочет Неймара, но переплачивать не намерена

Неймар.

ФОТО: Francois Mori / AP

Одна из главных мыльных опер межсезонья под названием "Переход Неймара в Барселону" получила продолжение в виде информации о том, сколько каталонцы готовы заплатить за своего бывшего игрока.

Испанская «Барселона» готова заплатить за нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Неймара не более € 170 млн.

По информации championat.com, каталонский клуб хочет, чтобы эта сумма была указана в качестве отступных в контракте бразильца на лето следующего года. Также сообщается, что в сделке по Неймару могут быть задействованы Иван Ракитич, Усман Дембеле, Филиппе Коутиньо и Самуэль Юмтити.

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Контракт бразильского форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года.

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