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Аккумуляторы Apple MacBook Pro последних лет взрывоопасны

A guest points to a new MacBook Pro during an Apple media event in Cupertino, California, U.S. October 27, 2016. REUTERS/Beck Diefenbach

ФОТО: BECK DIEFENBACH / REUTERS

Apple объявила, что некоторые MacBook Pro с 15-дюймовым экраном имеют аккумулятор, который может быть взрывоопасным. В связи с этим компания отзывает такие устройства для замены аккумулятора.

А буквально недавно на Facebook появился пост некоего Стивена Ганье, который выложил фотографии своего взорвавшегося MacBook Pro. По его словам, ноутбук взорвался всего за три дня до официального заявления Apple и старта отзыва ноутбуков — компания начала отзывать устройства 20 июня, а его MacBook взорвался 17 июня, пишет ferra.ru.

«Вечером в понедельник, когда мы лежали в постели, батарея моего MacBook Pro взорвалась и небольшое возгорание наполнило мой дом дымом. Вы можете представить, как быстро я выпрыгнул из кровати», — рассказал Ганье в своем посте на Facebook. Что самое интересное, по словам парня, в момент взрыва его ноутбук находился в состоянии покоя: он не использовался и не был подключен к розетке.

Фотографии взорвавшегося ноутбука можно посмотреть по данной ссылке.

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