Аккумуляторы Apple MacBook Pro последних лет взрывоопасны

А буквально недавно на Facebook появился пост некоего Стивена Ганье, который выложил фотографии своего взорвавшегося MacBook Pro. По его словам, ноутбук взорвался всего за три дня до официального заявления Apple и старта отзыва ноутбуков — компания начала отзывать устройства 20 июня, а его MacBook взорвался 17 июня, пишет ferra.ru .

«Вечером в понедельник, когда мы лежали в постели, батарея моего MacBook Pro взорвалась и небольшое возгорание наполнило мой дом дымом. Вы можете представить, как быстро я выпрыгнул из кровати», — рассказал Ганье в своем посте на Facebook. Что самое интересное, по словам парня, в момент взрыва его ноутбук находился в состоянии покоя: он не использовался и не был подключен к розетке.