Мартин Хельме: Юрген Лиги мог бы сделать харакири

- EKRE считает, что Эстония в знак протеста против восстановления права голоса России могла бы выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как вы планируете вынести это на голосование?

- Поскольку речь идет о Парламентской ассамблее Европы, то, мы считаем весьма естественным, чтобы парламент проголосовал, что может быть не пойдет на пользу, но, в конечном счете, каждый депутат парламента должен посмотреть в глаза своим избирателям. И суть тут проста: Европейский совет создали, как организацию по защите прав человека и европейских ценностей. Уже то, что Россию выбрали ее членом, было серьезным отступлением от своих принципов. Напомню, что нас приняли в то время, когда она вела войну в Чечне. Ей предъявляли претензии, проводили один, второй, третий мониторинг, принимали резолюции – она не выполнила ни одной. Когда дело доходит до России, не действует ни один установленный стандарт. Речь идет об ужасающем лицемерии, неисполнении собственных стандартов и глумлении над защитой прав человека. Мы не видим никаких причин, почему мы должны принимать участие в этом фарсе. Но защищает ли хоть как-нибудь эта организация наши права человека? Не защищает же. Если одна из участниц – Россия, то никакие правила не работают.

- Для вас стало сюрпризом то, что «Отечество» и Центристская партия высказались против выхода?

- Не особо. Эту тему обсуждали и в кабинете, где мы выдвинули свое предложение. Они не представляют там чьих-то позиций, министр иностранных дел Рейнсалу сказал, что должен выяснить, какие планы у других стран. Он сказал, что это решение депутатов парламента. Но мы хотим заставить их больше думать об этом. Мы не можем просто махнуть рукой. Если мы говорим, что у нас есть европейские ценности, то мы не может делать таких больших исключений и говорить, что тут они не действуют.

- Член Центристской партии Майлис Репс сказала, что Эстонии неуместно обсуждать выход из ПАСЕ. Это было бы движением назад, и если мы утратим там право голоса, то мы не сможем участвовать ни в каких обсуждениях.

- Я считаю, что неуместно говорить, что нам неуместно что-то обсуждать. Во-вторых, права человека в Эстонии защищает Конституция, собственные правоохранительные органы Эстонии, кроме того, у нас есть целый ряд международных организаций. Кто не защищает, так это Парламентская ассамблея Совета Европы. От нее никому нет никакой пользы.

- Но если мы оттуда уйдем, мы вообще не сможем влиять на организацию.