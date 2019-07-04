Эстонский тренер Алар Варрак подписал контракт с клубом российской Суперлиги

"При выборе в пользу Алара Варрака мы исходили из того, что у него есть опыт работы с командой Единой Лиги ВТБ, куда мы стремимся попасть. Его команды выступали в Еврокубке и других международных турнирах, несколько раз Алара признавали лучшим тренером Эстонии.

Варрак умеет работать с командами с небольшим бюджетом, понимает, как найти подход к игрокам, в том числе, к легионерам. Его знают и уважают специалисты в баскетбольном мире Прибалтики и в России.

Это будет первый иностранный тренер в истории нашего клуба. Уверен, что языковой барьер — не проблема в наше время, тем более, Алар может общаться на русском языке, а большинство игроков знают английский" - сказал известнейший в прошлом тренер и игрок, а ныне президент "Урала", Станислав Еремин.

Возглавлявший пять лет таллиннский "Калев/Крамо" Варрак считает, что переход пусть даже и во второй по силе дивизион российского баскетбола, огромным, но приятным и амбициозным вызовом: "Предложение о работе в Екатеринбурге показалось мне очень интересным. Я наработал себе имя и опыт в Эстонии и мне летом также поступил ряд предложений от местных команд, но мне хотелось получить опыт работы за границей. Да, я работал в Литве несколько месяцев, но это и есть весь мой малый опыт и мне очень хотелось вновь поработать за пределами родной страны. Для меня работа за рубежом — это профессиональный рост, изучение другой философии, других взглядов на баскетбол, иных подходов к работе. Всегда хочется обмениваться опытом и учиться.

Я не готов пока говорить о философии игры, мне нужно увидеть мою команду, понять, какие игроки в моем распоряжении. Мне нужно время на изучение имеющихся данных, изучение стиля игры команды в прошлом сезоне. Я должен полностью изучить имеющийся в моем распоряжении ростер, и лишь потом я смогу говорить о подобных вещах. Думаю, такое время придет в конце августа, когда мы уже пройдем первый сбор. Судя по данным ростера, у нас есть баланс молодости и опыта."

Сайт екатеринбургского клуба поприветствовал нашего тренера на эстонском языке: