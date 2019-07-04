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  • Отошедший в вечность фестиваль Õllesummer принес организатору огромные убытки

Отошедший в вечность фестиваль Õllesummer принес организатору огромные убытки

Второй день фестиваля Õllesummer 2018, выступление Армина ван Бюрена.

ФОТО: Madis Sinivee

Прошедший прошлым летом в последний раз пивной фестиваль Õllesummer принес его организатору Марье Хансар убытки в размере почти 200 000 евро.

Хансар объявила прошлой осенью, что легендарный Õllesummer больше никогда не состоится. Занимавшаяся четверть века организацией этого мероприятия бизнес-леди признала, что пришло время двигаться дальше и заниматься другими вещами, пишет Majandus24.

К сожалению, юбилейный пивной фестиваль Õllesummer не был для принадлежащей Хансар фирмы Meediaekspress OÜ успешным.

С доходом от продажи в 750 000 евро убыток предприятия составил 200 000 евро. И хотя выручка от продажи билетов была значительно выше, чем прежде, Õllesummer потерял на продаже права торговли, рекламе и других услуг.

В минусе фирма была ранее - за четыре года более полумиллиона евро. Так сосредоточившаяся на организации Õllesummer компания Meediaekspress в итоге получила почти 18 000 евро нераспределенной прибыли.

Meediaekspress начал свою деятельность весной 1992 года. Фирма на 96,25 процентов принадлежит Марье Хансар и на 3,75 процентов - Тармо Тульвике.

Последний Õllesummer прошел в начале июля 2018 года, хедлайнерами тогда стали Franz Ferdinand Pet Shop Boys, Армин ван Бюрен и другие.

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