Отошедший в вечность фестиваль Õllesummer принес организатору огромные убытки

Хансар объявила прошлой осенью, что легендарный Õllesummer больше никогда не состоится. Занимавшаяся четверть века организацией этого мероприятия бизнес-леди признала, что пришло время двигаться дальше и заниматься другими вещами, пишет Majandus24.

К сожалению, юбилейный пивной фестиваль Õllesummer не был для принадлежащей Хансар фирмы Meediaekspress OÜ успешным.

С доходом от продажи в 750 000 евро убыток предприятия составил 200 000 евро. И хотя выручка от продажи билетов была значительно выше, чем прежде, Õllesummer потерял на продаже права торговли, рекламе и других услуг.

В минусе фирма была ранее - за четыре года более полумиллиона евро. Так сосредоточившаяся на организации Õllesummer компания Meediaekspress в итоге получила почти 18 000 евро нераспределенной прибыли.

Meediaekspress начал свою деятельность весной 1992 года. Фирма на 96,25 процентов принадлежит Марье Хансар и на 3,75 процентов - Тармо Тульвике.